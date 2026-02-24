https://crimea.ria.ru/20260224/v-sevastopole-rabotala-pvo---sbity-7-vozdushnykh-tseley-1153435418.html

В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей

В Севастополе в ночь на вторник работала ПВО, над морем сбили семь воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на вторник работала ПВО, над морем сбили семь воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Около половины первого ночи в городе была объявлена воздушная тревога. "В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели над морем в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он напомнил, что в последние дни ВСУ атакуют Севастополь беспилотниками, начиненными металлическими шариками.Воздушную тревогу отменили около двух часов ночи.Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. До этого в акватории морей и над полуостровом были уничтожены 27 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии Мужчина погиб при атаке ВСУ на Севастополь

