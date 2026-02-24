Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей
В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей
В Севастополе в ночь на вторник работала ПВО, над морем сбили семь воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на вторник работала ПВО, над морем сбили семь воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Около половины первого ночи в городе была объявлена воздушная тревога. "В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели над морем в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он напомнил, что в последние дни ВСУ атакуют Севастополь беспилотниками, начиненными металлическими шариками.Воздушную тревогу отменили около двух часов ночи.Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. До этого в акватории морей и над полуостровом были уничтожены 27 БПЛА.
В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей

06:15 24.02.2026 (обновлено: 06:39 24.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на вторник работала ПВО, над морем сбили семь воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Около половины первого ночи в городе была объявлена воздушная тревога.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели над морем в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в последние дни ВСУ атакуют Севастополь беспилотниками, начиненными металлическими шариками.
Позже Развожаев сообщил, что в районе Северной стороны сбили еще четыре воздушных цели. По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Воздушную тревогу отменили около двух часов ночи.
Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. До этого в акватории морей и над полуостровом были уничтожены 27 БПЛА.
