Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260224/v-sevastopole-gromko-voennye-primenyayut-granatomety-i-bombomety-1153445839.html
В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы
В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы
Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать во вторник до позднего вечера, связаны с тренировкой Черноморского флота. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T14:39
2026-02-24T14:39
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_86d7d8850456f3e90ea3666f357bd489.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать во вторник до позднего вечера, связаны с тренировкой Черноморского флота. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев предупредил о громких выстрелах и взрывах: военные будут использовать стрелковое оружие, гранатометы и реактивные бомбометы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_63dcf97fe1f477c4de8c88b5ac2088a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы

В Севастополе в рамках учений военные применяют гранатометы и реактивные бомбометы

14:39 24.02.2026
 
© Правительство СевастополяВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать во вторник до позднего вечера, связаны с тренировкой Черноморского флота. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – говорится в публикации.
Развожаев предупредил о громких выстрелах и взрывах: военные будут использовать стрелковое оружие, гранатометы и реактивные бомбометы.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну
Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
 
СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаМихаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
17:01"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
16:54Путин призвал усилить защищенность должностных лиц Минобороны
16:39Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
16:26Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
16:19В Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины
16:09В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе
15:56Когда в Крым придет весна
15:45В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ
15:29Ядерное оружие для Киева: что известно о боеголовках TN75
15:11Умерла российская актриса Ирина Шевчук
15:06Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе
14:59В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов
14:50ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники
14:45Сильный дождь со снегом ожидается в Севастополе
14:39В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы
14:32Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия
14:14Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог
14:07"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского
13:55Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе
Лента новостейМолния