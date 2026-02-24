https://crimea.ria.ru/20260224/v-sevastopole-gromko-voennye-primenyayut-granatomety-i-bombomety-1153445839.html
В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать во вторник до позднего вечера, связаны с тренировкой Черноморского флота. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев предупредил о громких выстрелах и взрывах: военные будут использовать стрелковое оружие, гранатометы и реактивные бомбометы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
