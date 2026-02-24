Рейтинг@Mail.ru
В Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поезда - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поезда
В Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поезда - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поезда
Перевозчик открыл продажу билетов на майские поезда "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T18:18
2026-02-24T18:18
крым
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
мурманск
севастополь
логистика
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Перевозчик открыл продажу билетов на майские поезда "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Из Мурманска в Крым поезд проследует через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород (Стригино), Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань.Вагоны беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь будут включаться в состав поезда на станции Обозерская, добавил перевозчик.Ранее сообщалось, что новый поезд из Москвы в Феодосию запускают с 22 мая. Состав будет ходить под номером 463/464. В некоторых из вагонов можно будет перевозить животных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — СимферопольПрямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апрелеЗа 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажиров
крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, мурманск, севастополь, логистика, новости крыма
В Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поезда

Перевозчик открыл продажу билетов на майские поезда из Мурманска в Севастополь

18:18 24.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Перевозчик открыл продажу билетов на майские поезда из Мурманска в Севастополь
Перевозчик открыл продажу билетов на майские поезда из Мурманска в Севастополь
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Перевозчик открыл продажу билетов на майские поезда "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд будет отправляться из Мурманска по четвергам в 23:10, начиная с 21 мая, и прибывать в Симферополь в понедельник в 16:00, в Севастополь – в 18:25. Из Севастополя поезд будет уходить по понедельникам в 00:15 (из Симферополя в 2:10), начиная с 18 мая, и прибывать в Мурманск по четвергам в 15:14", - рассказали в пресс-службе.
Из Мурманска в Крым поезд проследует через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород (Стригино), Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань.
Вагоны беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь будут включаться в состав поезда на станции Обозерская, добавил перевозчик.

"Этот поезд также пользуется популярностью у пассажиров из Нижнего Новгорода. В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны", - уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".

Ранее сообщалось, что новый поезд из Москвы в Феодосию запускают с 22 мая. Состав будет ходить под номером 463/464. В некоторых из вагонов можно будет перевозить животных.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
За 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажиров
 
