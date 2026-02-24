https://crimea.ria.ru/20260224/v-sevastopol-iz-murmanska-perevozchik-otkryl-prodazhu-biletov-na-poezda-1153452830.html

В Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поезда

В Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поезда - РИА Новости Крым, 24.02.2026

В Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поезда

Перевозчик открыл продажу билетов на майские поезда "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T18:18

2026-02-24T18:18

2026-02-24T18:18

крым

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

расписание поездов в крыму

мурманск

севастополь

логистика

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153452643_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_c9fd8c269736b3f34c26d81259562541.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Перевозчик открыл продажу билетов на майские поезда "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Из Мурманска в Крым поезд проследует через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород (Стригино), Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань.Вагоны беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь будут включаться в состав поезда на станции Обозерская, добавил перевозчик.Ранее сообщалось, что новый поезд из Москвы в Феодосию запускают с 22 мая. Состав будет ходить под номером 463/464. В некоторых из вагонов можно будет перевозить животных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — СимферопольПрямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апрелеЗа 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажиров

крым

мурманск

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, мурманск, севастополь, логистика, новости крыма