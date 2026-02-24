В Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поезда
Перевозчик открыл продажу билетов на майские поезда из Мурманска в Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Перевозчик открыл продажу билетов на майские поезда "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд будет отправляться из Мурманска по четвергам в 23:10, начиная с 21 мая, и прибывать в Симферополь в понедельник в 16:00, в Севастополь – в 18:25. Из Севастополя поезд будет уходить по понедельникам в 00:15 (из Симферополя в 2:10), начиная с 18 мая, и прибывать в Мурманск по четвергам в 15:14", - рассказали в пресс-службе.
Из Мурманска в Крым поезд проследует через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород (Стригино), Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань.
Вагоны беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь будут включаться в состав поезда на станции Обозерская, добавил перевозчик.
"Этот поезд также пользуется популярностью у пассажиров из Нижнего Новгорода. В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны", - уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее сообщалось, что новый поезд из Москвы в Феодосию запускают с 22 мая. Состав будет ходить под номером 463/464. В некоторых из вагонов можно будет перевозить животных.
