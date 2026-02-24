https://crimea.ria.ru/20260224/v-rossii-vyroslo-chislo-teraktov--1153451877.html

В России выросло число терактов

В России выросло число терактов - РИА Новости Крым, 24.02.2026

В России выросло число терактов

В прошлом году количество преступлений террористической направленности в РФ увеличилось. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках заседания... РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24

2026-02-24T17:38

2026-02-24T17:38

россия

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

владимир путин (политик)

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В прошлом году количество преступлений террористической направленности в РФ увеличилось. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках заседания коллегии ФСБ во вторник.При этом, по словам российского лидера, значительно возросло количество атак на российские инфраструктурные объекты, социальные, административные учреждения, жилые здания с использованием ракетных вооружений и беспилотных аппаратов разного типа.Серьезные дополнительные меры, по словам Путина, должны быть приняты и для охраны государственной границы. Рост числа терактов президент объяснил безуспешным стремлением противников РФ непременно нанести России стратегическое поражение любыми средствами.Федеральной службе безопасности России совместно с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, также заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ во вторник.

Новости

