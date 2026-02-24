https://crimea.ria.ru/20260224/v-rossii-vyroslo-chislo-teraktov--1153451877.html
В России выросло число терактов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В прошлом году количество преступлений террористической направленности в РФ увеличилось. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках заседания коллегии ФСБ во вторник.При этом, по словам российского лидера, значительно возросло количество атак на российские инфраструктурные объекты, социальные, административные учреждения, жилые здания с использованием ракетных вооружений и беспилотных аппаратов разного типа.Серьезные дополнительные меры, по словам Путина, должны быть приняты и для охраны государственной границы. Рост числа терактов президент объяснил безуспешным стремлением противников РФ непременно нанести России стратегическое поражение любыми средствами.Федеральной службе безопасности России совместно с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, также заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие задачи по антитеррору поставлены перед РоссиейВ Крыму за год выявили 15 террористических преступленийТеррорист хотел взорвать здание фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В прошлом году количество преступлений террористической направленности в РФ увеличилось. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках заседания коллегии ФСБ во вторник.
"В прошлом году количество преступлений террористической направленности увеличилось. И большая часть, как и все последние годы, безусловно, - дело рук украинских спецслужб и зарубежных кураторов", – сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России.
При этом, по словам российского лидера, значительно возросло количество атак на российские инфраструктурные объекты, социальные, административные учреждения, жилые здания с использованием ракетных вооружений и беспилотных аппаратов разного типа.
"Для более оперативного и эффективного реагирования на подобные угрозы следует реализовать комплекс мер дополнительных мероприятий, в том числе усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты", – поручил глава государства.
Серьезные дополнительные меры, по словам Путина, должны быть приняты и для охраны государственной границы.
Рост числа терактов президент объяснил безуспешным стремлением противников РФ непременно нанести России стратегическое поражение любыми средствами.
"Не получается нанести России стратегическое поражение. Никак не получается. А так хочется – жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют", – констатировал он.
Федеральной службе безопасности России совместно с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности
должностных лиц Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, также заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ во вторник.
