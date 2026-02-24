https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-sneg-s-dozhdem---obstanovka-na-dorogakh-i-perevalakh-1153436583.html
В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах
В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах
Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили в пресс-службе "Крымавтодора". РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T08:39
2026-02-24T08:39
2026-02-24T08:40
ситуация на дорогах крыма
крымавтодор
дороги
дороги крыма
транспорт
погода в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153436471_0:325:751:747_1920x0_80_0_0_a6f7157d9a5242542b6e1ecba7fc9aca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили в пресс-службе "Крымавтодора"."Дорожные службы ведут постоянный мониторинг ситуации и при необходимости проводят обработку проезжей части", - отметили на предприятии.Водителей просят соблюдать скоростной режим.По данным синоптиков, 24 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, утром и днем местами сильные осадки. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153436471_0:255:751:818_1920x0_80_0_0_6c93026e9762ca802b88264f4ba3f56c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымавтодор, дороги, дороги крыма, транспорт, погода в крыму, крым, новости крыма
В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах
В Крыму дороги на перевалах обрабатывают от снега
08:39 24.02.2026 (обновлено: 08:40 24.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".
"Дорожные службы ведут постоянный мониторинг ситуации и при необходимости проводят обработку проезжей части", - отметили на предприятии.
В настоящий момент на Ангарском перевале +1°С, идет мелкий снег, покрытие мокрое, обработанное. В районе Шапки Партизан +1°С, мелкий мокрый снег, покрытие мокрое, обработанное. На Грушевском перевале +3 градуса, дождь, покрытие влажное.
Водителей просят соблюдать скоростной режим.
По данным синоптиков, 24 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, утром и днем местами сильные осадки. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube