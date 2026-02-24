Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-sneg-s-dozhdem---obstanovka-na-dorogakh-i-perevalakh-1153436583.html
В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах
В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах
Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили в пресс-службе "Крымавтодора". РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T08:39
2026-02-24T08:40
ситуация на дорогах крыма
крымавтодор
дороги
дороги крыма
транспорт
погода в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153436471_0:325:751:747_1920x0_80_0_0_a6f7157d9a5242542b6e1ecba7fc9aca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили в пресс-службе "Крымавтодора"."Дорожные службы ведут постоянный мониторинг ситуации и при необходимости проводят обработку проезжей части", - отметили на предприятии.Водителей просят соблюдать скоростной режим.По данным синоптиков, 24 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, утром и днем местами сильные осадки. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153436471_0:255:751:818_1920x0_80_0_0_6c93026e9762ca802b88264f4ba3f56c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымавтодор, дороги, дороги крыма, транспорт, погода в крыму, крым, новости крыма
В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах

В Крыму дороги на перевалах обрабатывают от снега

08:39 24.02.2026 (обновлено: 08:40 24.02.2026)
 
© КрымавтодорОбстановка на перевалах в Крыму
Обстановка на перевалах в Крыму
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".
"Дорожные службы ведут постоянный мониторинг ситуации и при необходимости проводят обработку проезжей части", - отметили на предприятии.

В настоящий момент на Ангарском перевале +1°С, идет мелкий снег, покрытие мокрое, обработанное. В районе Шапки Партизан +1°С, мелкий мокрый снег, покрытие мокрое, обработанное. На Грушевском перевале +3 градуса, дождь, покрытие влажное.

Водителей просят соблюдать скоростной режим.
По данным синоптиков, 24 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, утром и днем местами сильные осадки. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымавтодорДорогиДороги КрымаТранспортПогода в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50За неделю в Крыму в ДТП погиб один человек и 9 пострадали
09:28Захарова опровергла сообщения о нарушениях Будапештского меморандума
09:20ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями
09:12Площадки готовы: массовые занятия спортом вернутся в крымские дворы
09:06Пенсионер из Севастополя отсудил украденные мошенниками 1,2 млн рублей
08:59Пейзаж Айвазовского выставят на торги за 60 миллионов рублей
08:39В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах
08:23Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации
07:59В Севастополе за неделю упали цены на мясо и выросли на свеклу и картошку
07:43Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю
07:24Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников
07:21Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии
07:10Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма
06:56В Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение
06:28Целенаправленная работа: участники программы "Герои Крыма" усилят власть
06:23Восемь человек пострадали в тройном ДТП под Ростовом
06:15В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей
06:03При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены 0:10
00:01Какой сегодня праздник: 24 февраля
00:00Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник
Лента новостейМолния