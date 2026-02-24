https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-sneg-s-dozhdem---obstanovka-na-dorogakh-i-perevalakh-1153436583.html

В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах

Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили в пресс-службе "Крымавтодора". РИА Новости Крым, 24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили в пресс-службе "Крымавтодора"."Дорожные службы ведут постоянный мониторинг ситуации и при необходимости проводят обработку проезжей части", - отметили на предприятии.Водителей просят соблюдать скоростной режим.По данным синоптиков, 24 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, утром и днем местами сильные осадки. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

