В Крыму постоят 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году за счет внебюджетных средств планируется построить 11 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в трех городах и семи населенных пунктах республики. Об этом сообщила министр спорта региона Ольга Торубарова на пресс-конференции в Симферополе.Кроме того, в этом году за счет средств бюджетов всех уровней планируется установка "умной" площадки для Спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в Симферопольском районе. Стоимость работ – 135 млн рублей.Также будут построены зал единоборств в симферопольском Центре спортивной подготовки сборных команд Крыма (110 млн рублей), четыре "умные" спортивные игровые площадки в городах Саки и Белогорск, поселках Крымская Роза (Белогорский район) и Черноморское, а также четыре площадки ГТО.В рамках республиканской субсидии запланировано строительство за 99 млн рублей модульного спортивного сооружения для школы олимпийского резерва по художественной гимнастике в Феодосии, добавила Торубарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадки готовы: массовые занятия спортом вернутся в крымские дворыВ Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбыСпорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму

