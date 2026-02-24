В Крыму постоят 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в этом году

https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-postoyat-11-fizkulturno-ozdorovitelnykh-kompleksov-v-etom-godu-1153442394.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году за счет внебюджетных средств планируется построить 11 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в трех городах и семи населенных пунктах республики. Об этом сообщила министр спорта региона Ольга Торубарова на пресс-конференции в Симферополе.Кроме того, в этом году за счет средств бюджетов всех уровней планируется установка "умной" площадки для Спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в Симферопольском районе. Стоимость работ – 135 млн рублей.Также будут построены зал единоборств в симферопольском Центре спортивной подготовки сборных команд Крыма (110 млн рублей), четыре "умные" спортивные игровые площадки в городах Саки и Белогорск, поселках Крымская Роза (Белогорский район) и Черноморское, а также четыре площадки ГТО.В рамках республиканской субсидии запланировано строительство за 99 млн рублей модульного спортивного сооружения для школы олимпийского резерва по художественной гимнастике в Феодосии, добавила Торубарова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году за счет внебюджетных средств планируется построить 11 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в трех городах и семи населенных пунктах республики. Об этом сообщила министр спорта региона Ольга Торубарова на пресс-конференции в Симферополе.
"За счет внебюджетных средств в 2026 году будет создано 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в городах Джанкой, Бахчисарай, Симферополь и сельских поселениях Красноперекопского, Нижнегорского, Белогорского, Сакского, Советского, Черноморского и Симферопольского районов", – сказала руководитель ведомства.
Кроме того, в этом году за счет средств бюджетов всех уровней планируется установка "умной" площадки для Спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в Симферопольском районе. Стоимость работ – 135 млн рублей.
Также будут построены зал единоборств в симферопольском Центре спортивной подготовки сборных команд Крыма (110 млн рублей), четыре "умные" спортивные игровые площадки в городах Саки и Белогорск, поселках Крымская Роза (Белогорский район) и Черноморское, а также четыре площадки ГТО.
В рамках республиканской субсидии запланировано строительство за 99 млн рублей модульного спортивного сооружения для школы олимпийского резерва по художественной гимнастике в Феодосии, добавила Торубарова.
