В Крыму постоят 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году за счет внебюджетных средств планируется построить 11 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в трех городах и семи населенных пунктах республики. Об этом сообщила министр спорта региона Ольга Торубарова на пресс-конференции в Симферополе.Кроме того, в этом году за счет средств бюджетов всех уровней планируется установка "умной" площадки для Спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в Симферопольском районе. Стоимость работ – 135 млн рублей.Также будут построены зал единоборств в симферопольском Центре спортивной подготовки сборных команд Крыма (110 млн рублей), четыре "умные" спортивные игровые площадки в городах Саки и Белогорск, поселках Крымская Роза (Белогорский район) и Черноморское, а также четыре площадки ГТО.В рамках республиканской субсидии запланировано строительство за 99 млн рублей модульного спортивного сооружения для школы олимпийского резерва по художественной гимнастике в Феодосии, добавила Торубарова.
В Крыму постоят 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в этом году

В Крыму возведут 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в 2026 году – минспорта

12:58 24.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году за счет внебюджетных средств планируется построить 11 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в трех городах и семи населенных пунктах республики. Об этом сообщила министр спорта региона Ольга Торубарова на пресс-конференции в Симферополе.
"За счет внебюджетных средств в 2026 году будет создано 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в городах Джанкой, Бахчисарай, Симферополь и сельских поселениях Красноперекопского, Нижнегорского, Белогорского, Сакского, Советского, Черноморского и Симферопольского районов", – сказала руководитель ведомства.
Кроме того, в этом году за счет средств бюджетов всех уровней планируется установка "умной" площадки для Спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в Симферопольском районе. Стоимость работ – 135 млн рублей.
Также будут построены зал единоборств в симферопольском Центре спортивной подготовки сборных команд Крыма (110 млн рублей), четыре "умные" спортивные игровые площадки в городах Саки и Белогорск, поселках Крымская Роза (Белогорский район) и Черноморское, а также четыре площадки ГТО.
В рамках республиканской субсидии запланировано строительство за 99 млн рублей модульного спортивного сооружения для школы олимпийского резерва по художественной гимнастике в Феодосии, добавила Торубарова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Площадки готовы: массовые занятия спортом вернутся в крымские дворы
В Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбы
Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму
 
