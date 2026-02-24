https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-pora-menyat-podkhody-k-organizatsii-muzeynogo-prostranstva--mnenie-1153317757.html

В Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение

радио "спутник в крыму"

крым

музеи крыма

мнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму следует пересмотреть подходы к организации музейного пространства, сформированные более полувека назад, чтобы с использованием новых технологий организовывать увлекательные для современной молодежи объекты показа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал историк, начальник отдела информационно-организационной работы Делового и культурного центра РК Сергей Галани.По мнению гостя эфира, чтобы соответствовать запросам современного общества, и прежде всего молодежи, музейные пространства должны проектироваться под образы будущего, и в Крыму для этого есть все."Есть арт-кластер "Таврида". И мне кажется, что одной из перспективных для него тем могло бы стать участие зумеров, молодых и талантливых специалистов в области искусственного интеллекта, в проработке будущей комбинированной модели музейного пространства, которое бы сочетало старые устоявшиеся формы и в то же время было интересно молодежи", – считает эксперт.Отбирать ребят для выполнения этой важной для Крыма миссии можно было бы на конкурсной основе, предположил он.Конечным продуктом такой работы должна стать концепция, благодаря которой молодые люди, заходя, например, в краеведческий музей Симферополя, могли видеть не просто три-четыре его зала, а погружаться в визуальные образы, в которых бы протекала жизнь симферопольцев, начиная от древности, заметил специалист, отметив существенную роль дополненной реальности для современных форматов показа.HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что примерно 20% рынка труда в России сегодня занимает молодое поколение зумеров – людей, которые почти не представляют свою жизнь без интернета, любят психологический комфорт и хотят большую зарплату, но даже за двойную оплату не готовы перерабатывать в выходные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМГде на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение экспертаТочка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ"

крым

крым, музеи крыма, мнения