В Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение
В Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение
В Крыму следует пересмотреть подходы к организации музейного пространства, сформированные более полувека назад, чтобы с использованием новых технологий... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму следует пересмотреть подходы к организации музейного пространства, сформированные более полувека назад, чтобы с использованием новых технологий организовывать увлекательные для современной молодежи объекты показа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал историк, начальник отдела информационно-организационной работы Делового и культурного центра РК Сергей Галани.По мнению гостя эфира, чтобы соответствовать запросам современного общества, и прежде всего молодежи, музейные пространства должны проектироваться под образы будущего, и в Крыму для этого есть все."Есть арт-кластер "Таврида". И мне кажется, что одной из перспективных для него тем могло бы стать участие зумеров, молодых и талантливых специалистов в области искусственного интеллекта, в проработке будущей комбинированной модели музейного пространства, которое бы сочетало старые устоявшиеся формы и в то же время было интересно молодежи", – считает эксперт.Отбирать ребят для выполнения этой важной для Крыма миссии можно было бы на конкурсной основе, предположил он.Конечным продуктом такой работы должна стать концепция, благодаря которой молодые люди, заходя, например, в краеведческий музей Симферополя, могли видеть не просто три-четыре его зала, а погружаться в визуальные образы, в которых бы протекала жизнь симферопольцев, начиная от древности, заметил специалист, отметив существенную роль дополненной реальности для современных форматов показа.HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что примерно 20% рынка труда в России сегодня занимает молодое поколение зумеров – людей, которые почти не представляют свою жизнь без интернета, любят психологический комфорт и хотят большую зарплату, но даже за двойную оплату не готовы перерабатывать в выходные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМГде на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение экспертаТочка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ"
крым, музеи крыма, мнения
В Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение

В музеях Крыма надо использовать увлекательные для молодежи новые технологии – историк

06:56 24.02.2026 (обновлено: 09:56 24.02.2026)
 
© РИА Новости КрымВ Фондохранилище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" открылся Исследовательский центр для детей "Эврика"
В Фондохранилище Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес Таврический открылся Исследовательский центр для детей Эврика - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму следует пересмотреть подходы к организации музейного пространства, сформированные более полувека назад, чтобы с использованием новых технологий организовывать увлекательные для современной молодежи объекты показа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал историк, начальник отдела информационно-организационной работы Делового и культурного центра РК Сергей Галани.

"Должны быть пересмотрены подходы к организации музейного пространства, которые устоялись и действуют, наверное, с 1960-х –1970-х годов прошлого века. На ту пору они были хороши. Но сегодня, когда поколение зумеров активно клацает пальцами по экранам у смартфонов и айфонов, а все они визуалы, этого недостаточно", – сказал историк.

По мнению гостя эфира, чтобы соответствовать запросам современного общества, и прежде всего молодежи, музейные пространства должны проектироваться под образы будущего, и в Крыму для этого есть все.
"Есть арт-кластер "Таврида". И мне кажется, что одной из перспективных для него тем могло бы стать участие зумеров, молодых и талантливых специалистов в области искусственного интеллекта, в проработке будущей комбинированной модели музейного пространства, которое бы сочетало старые устоявшиеся формы и в то же время было интересно молодежи", – считает эксперт.
Отбирать ребят для выполнения этой важной для Крыма миссии можно было бы на конкурсной основе, предположил он.
Конечным продуктом такой работы должна стать концепция, благодаря которой молодые люди, заходя, например, в краеведческий музей Симферополя, могли видеть не просто три-четыре его зала, а погружаться в визуальные образы, в которых бы протекала жизнь симферопольцев, начиная от древности, заметил специалист, отметив существенную роль дополненной реальности для современных форматов показа.
HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что примерно 20% рынка труда в России сегодня занимает молодое поколение зумеров – людей, которые почти не представляют свою жизнь без интернета, любят психологический комфорт и хотят большую зарплату, но даже за двойную оплату не готовы перерабатывать в выходные.
