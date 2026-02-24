Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-podrostku-grozit-srok-za-lozhnoe-soobschenie-ob-ugroze-v-shkole-1153449583.html
В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе
В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе
В Ленинском районе Крыма 16-летний подросток оказался под следствием за ложное сообщение об угрозе безопасности в одной из сельских школ, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T16:09
2026-02-24T16:09
крым
мвд по республике крым
происшествия
дети
уголовный кодекс
новости крыма
ленинский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110866/12/1108661247_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_34c7cc68bcbbd1001150a096b0c82d3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 16-летний подросток оказался под следствием за ложное сообщение об угрозе безопасности в одной из сельских школ, сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, школьник познакомился в онлайн-игре с неизвестным, который попросил его написать в школьном чате сообщение об угрозе. Целью такого поступка было сорвать учебный процесс. Позднее этот новый знакомый был добавлен в общий чат учащихся одного из учебных заведений района.В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Юношу поставили на профилактический учет в отделение по делам несовершеннолетних, а на его законного представителя составили административный протокол.Распространение ложных сообщений об угрозах безопасности карается лишением свободы на срок до пяти лет, напомнили в МВД по Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почтеНа школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минированииВ Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110866/12/1108661247_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_39e5521fbec799742e769e7aaeccbe0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мвд по республике крым, происшествия, дети, уголовный кодекс, новости крыма, ленинский район, общество
В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе

В Крыму 16-летний подросток попал под следствие из-за ложного сообщения об угрозе в школе

16:09 24.02.2026
 
© РИА Новости . Антон Белицкий / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 16-летний подросток оказался под следствием за ложное сообщение об угрозе безопасности в одной из сельских школ, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, школьник познакомился в онлайн-игре с неизвестным, который попросил его написать в школьном чате сообщение об угрозе. Целью такого поступка было сорвать учебный процесс. Позднее этот новый знакомый был добавлен в общий чат учащихся одного из учебных заведений района.
"Действуя из хулиганских побуждений, неизвестный злоумышленник, преследуя цель сорвать учебный процесс, разместил в онлайн-чате учеников ложное сообщение об угрозе безопасности. При этом он осознавал, что такая информация будет воспринята как реальная опасность", - говорится в сообщении.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Юношу поставили на профилактический учет в отделение по делам несовершеннолетних, а на его законного представителя составили административный протокол.
Распространение ложных сообщений об угрозах безопасности карается лишением свободы на срок до пяти лет, напомнили в МВД по Крыму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почте
На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании
В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
 
КрымМВД по Республике КрымПроисшествиядетиУголовный кодексНовости КрымаЛенинский районОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
17:01"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
16:54Путин призвал усилить защищенность должностных лиц Минобороны
16:39Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
16:26Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
16:19В Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины
16:09В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе
15:56Когда в Крым придет весна
15:45В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ
15:29Ядерное оружие для Киева: что известно о боеголовках TN75
15:11Умерла российская актриса Ирина Шевчук
15:06Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе
14:59В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов
14:50ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники
14:45Сильный дождь со снегом ожидается в Севастополе
14:39В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы
14:32Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия
14:14Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог
14:07"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского
13:55Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе
Лента новостейМолния