https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-podrostku-grozit-srok-za-lozhnoe-soobschenie-ob-ugroze-v-shkole-1153449583.html
В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе
В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе
В Ленинском районе Крыма 16-летний подросток оказался под следствием за ложное сообщение об угрозе безопасности в одной из сельских школ, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T16:09
2026-02-24T16:09
2026-02-24T16:09
крым
мвд по республике крым
происшествия
дети
уголовный кодекс
новости крыма
ленинский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110866/12/1108661247_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_34c7cc68bcbbd1001150a096b0c82d3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 16-летний подросток оказался под следствием за ложное сообщение об угрозе безопасности в одной из сельских школ, сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, школьник познакомился в онлайн-игре с неизвестным, который попросил его написать в школьном чате сообщение об угрозе. Целью такого поступка было сорвать учебный процесс. Позднее этот новый знакомый был добавлен в общий чат учащихся одного из учебных заведений района.В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Юношу поставили на профилактический учет в отделение по делам несовершеннолетних, а на его законного представителя составили административный протокол.Распространение ложных сообщений об угрозах безопасности карается лишением свободы на срок до пяти лет, напомнили в МВД по Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почтеНа школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минированииВ Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110866/12/1108661247_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_39e5521fbec799742e769e7aaeccbe0e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, мвд по республике крым, происшествия, дети, уголовный кодекс, новости крыма, ленинский район, общество
В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе
В Крыму 16-летний подросток попал под следствие из-за ложного сообщения об угрозе в школе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 16-летний подросток оказался под следствием за ложное сообщение об угрозе безопасности в одной из сельских школ, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, школьник познакомился в онлайн-игре с неизвестным, который попросил его написать в школьном чате сообщение об угрозе. Целью такого поступка было сорвать учебный процесс. Позднее этот новый знакомый был добавлен в общий чат учащихся одного из учебных заведений района.
"Действуя из хулиганских побуждений, неизвестный злоумышленник, преследуя цель сорвать учебный процесс, разместил в онлайн-чате учеников ложное сообщение об угрозе безопасности. При этом он осознавал, что такая информация будет воспринята как реальная опасность", - говорится в сообщении.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Юношу поставили на профилактический учет в отделение по делам несовершеннолетних, а на его законного представителя составили административный протокол.
Распространение ложных сообщений об угрозах безопасности карается лишением свободы на срок до пяти лет, напомнили в МВД по Крыму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: