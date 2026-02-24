https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-podrostku-grozit-srok-za-lozhnoe-soobschenie-ob-ugroze-v-shkole-1153449583.html

В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе

В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе - РИА Новости Крым, 24.02.2026

В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе

24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 16-летний подросток оказался под следствием за ложное сообщение об угрозе безопасности в одной из сельских школ, сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, школьник познакомился в онлайн-игре с неизвестным, который попросил его написать в школьном чате сообщение об угрозе. Целью такого поступка было сорвать учебный процесс. Позднее этот новый знакомый был добавлен в общий чат учащихся одного из учебных заведений района.В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Юношу поставили на профилактический учет в отделение по делам несовершеннолетних, а на его законного представителя составили административный протокол.Распространение ложных сообщений об угрозах безопасности карается лишением свободы на срок до пяти лет, напомнили в МВД по Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почтеНа школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минированииВ Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы

