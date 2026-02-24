https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-ne-snizhaetsya-uroven-zabolevaemosti-orvi-1153446310.html

В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ

В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 24.02.2026

В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ

24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму не снижается. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.При этом, по информации ведомства, в Севастополе за прошедшую неделю ОРВИ диагностировано у 2971 человека, что ниже уровня предыдущей недели на 9,4%, и ниже уровня эпидемического порога на 10,5%."По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также циркуляцией вируса гриппа преимущественно типа А (H3N2)", - уточнили в пресс-службе.Ранее во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что в стране по-прежнему сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. К концу зимы возможна активизация вирусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахКак грипп А и COVID "бьют" по организму

