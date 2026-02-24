https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-ne-snizhaetsya-uroven-zabolevaemosti-orvi-1153446310.html
В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ
В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму не снижается. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T15:45
2026-02-24T15:45
2026-02-24T15:45
роспотребнадзор
орви
грипп
вирусы
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму не снижается. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.При этом, по информации ведомства, в Севастополе за прошедшую неделю ОРВИ диагностировано у 2971 человека, что ниже уровня предыдущей недели на 9,4%, и ниже уровня эпидемического порога на 10,5%."По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также циркуляцией вируса гриппа преимущественно типа А (H3N2)", - уточнили в пресс-службе.Ранее во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что в стране по-прежнему сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. К концу зимы возможна активизация вирусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахКак грипп А и COVID "бьют" по организму
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3b34059f0d24e2975f8984fd5a2709f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, орви, грипп, вирусы, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ
В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели 14 тысяч человек за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму не снижается. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на уровне предыдущей недели, заболели 11 090 человек <...>. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 32,1%", - говорится в сообщении.
При этом, по информации ведомства, в Севастополе за прошедшую неделю ОРВИ диагностировано у 2971 человека, что ниже уровня предыдущей недели на 9,4%, и ниже уровня эпидемического порога на 10,5%.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также циркуляцией вируса гриппа преимущественно типа А (H3N2)", - уточнили в пресс-службе.
Ранее во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали
, что в стране по-прежнему сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. К концу зимы возможна активизация вирусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: