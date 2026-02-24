https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-iz-za-orvi-i-grippa-zakryli-na-karantin-39-klassov-1153446811.html

В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ закрыты 39 классов в школах и 26 групп в детсадах. Об этом информирует пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В профильном ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле, а также напомнили о необходимости соблюдения профилактических мер в период сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, следует стараться избегать мест массового скопления людей, реже пользоваться общественным транспортом, использовать маски, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиками, перечислили в пресс-службе.При этом отмечается, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму не снижается.Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 февраля в Крыму учебный процесса был приостановлен в 64 классах 40 школ, в 46 группах 37 дошкольных учреждений, кроме того, 3 школы и 2 дошкольных учреждения были закрыты полностью. В Севастополе частично приостанавливали образовательный процесс был в 28 классах и 7 группах.соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахКак грипп А и COVID "бьют" по организму

