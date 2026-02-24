Рейтинг@Mail.ru
В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260224/v-krymu-iz-za-orvi-i-grippa-zakryli-na-karantin-39-klassov-1153446811.html
В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов
В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов
В Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ закрыты 39 классов в школах и 26 групп в детсадах. Об этом информирует пресс-служба Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T14:59
2026-02-24T14:59
крым
новости крыма
орви
карантин
школа
детский сад
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ закрыты 39 классов в школах и 26 групп в детсадах. Об этом информирует пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В профильном ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле, а также напомнили о необходимости соблюдения профилактических мер в период сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, следует стараться избегать мест массового скопления людей, реже пользоваться общественным транспортом, использовать маски, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиками, перечислили в пресс-службе.При этом отмечается, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму не снижается.Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 февраля в Крыму учебный процесса был приостановлен в 64 классах 40 школ, в 46 группах 37 дошкольных учреждений, кроме того, 3 школы и 2 дошкольных учреждения были закрыты полностью. В Севастополе частично приостанавливали образовательный процесс был в 28 классах и 7 группах.соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахКак грипп А и COVID "бьют" по организму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3b34059f0d24e2975f8984fd5a2709f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, орви, карантин, школа, детский сад, роспотребнадзор
В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов

В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрыты 39 классов в школах и 26 группы в детсадах

14:59 24.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ закрыты 39 классов в школах и 26 групп в детсадах. Об этом информирует пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"В Крыму и Севастополе применялись меры по приостановлению образовательного процесса в образовательных учреждениях, отдельных классах и группах дошкольных учреждений. Так, по состоянию на 24 февраля в Крыму приостановлен учебный процесс в 22 классах 17 школ, в 20 группах 17 дошкольных учреждений. В Севастополе частично приостановлен образовательный процесс в 17 классах и 6 группах", - говорится в сообщении.
В профильном ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле, а также напомнили о необходимости соблюдения профилактических мер в период сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, следует стараться избегать мест массового скопления людей, реже пользоваться общественным транспортом, использовать маски, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиками, перечислили в пресс-службе.
При этом отмечается, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму не снижается.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 февраля в Крыму учебный процесса был приостановлен в 64 классах 40 школ, в 46 группах 37 дошкольных учреждений, кроме того, 3 школы и 2 дошкольных учреждения были закрыты полностью. В Севастополе частично приостанавливали образовательный процесс был в 28 классах и 7 группах.
соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа
COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
Как грипп А и COVID "бьют" по организму
 
КрымНовости КрымаОРВИКарантинШколаДетский садРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
17:01"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
16:54Путин призвал усилить защищенность должностных лиц Минобороны
16:39Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
16:26Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
16:19В Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины
16:09В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе
15:56Когда в Крым придет весна
15:45В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ
15:29Ядерное оружие для Киева: что известно о боеголовках TN75
15:11Умерла российская актриса Ирина Шевчук
15:06Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе
14:59В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов
14:50ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники
14:45Сильный дождь со снегом ожидается в Севастополе
14:39В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы
14:32Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия
14:14Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог
14:07"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского
13:55Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе
Лента новостейМолния