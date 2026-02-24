https://crimea.ria.ru/20260224/v-gurzufe-postavyat-sportivno-igrovoy-kompleks-na-tysyache-kvadratov-1153446460.html

В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"

В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"

10 новых детских спортивных площадок установят в Большой Ялте и крупный игровой центр – в Гурзуфе. Об этом сообщила во вторник мэр курорта Янина Павленко.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 10 новых детских спортивных площадок установят в Большой Ялте и крупный игровой центр – в Гурзуфе. Об этом сообщила во вторник мэр курорта Янина Павленко.По ее словам, три из десяти детских площадок уже готовы, это в Отрадном и Массандре. Одну из самых больших детско-спортивных площадок на Южном берегу Крыма сейчас устанавливают в Гурзуфе.Большая спортивно-игровая зона в сквере Пушкина на набережной Гурзуфа, проект которой согласовали с местными жителями, будет готова до 1 июня.Еще пять новых спортивно-игровых площадок до 1 апреля смонтируют в Симеизе, Ялте, Никите, Массандре, Гаспре.В поселке Гаспра Ялтинского городского округа продолжается подготовка к благоустройству парка "Ясная Поляна". Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Главная цель – сделать парк удобным и современным местом для отдыха, при этом сохранить его исторический облик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Античном проспекте Севастополя создадут историко-археологический паркВ Бахчисарае обновят центр городаВ Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина

Новости

