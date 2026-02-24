В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"
В Большой Ялте появятся 10 детских площадок и большой спортивно-игровой центр – Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 10 новых детских спортивных площадок установят в Большой Ялте и крупный игровой центр – в Гурзуфе. Об этом сообщила во вторник мэр курорта Янина Павленко.
"Сейчас в работе 10 детско-спортивных площадок – в конце прошлого года контракт на их благоустройство заключил наш "Зеленстрой". Плюс готовится еще один масштабный проект – современное игровое пространство в Гурзуфе", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, три из десяти детских площадок уже готовы, это в Отрадном и Массандре. Одну из самых больших детско-спортивных площадок на Южном берегу Крыма сейчас устанавливают в Гурзуфе.
"Территория площадью почти в тысячу квадратных метров поделена на три зоны: спортивную, с тренажерами для занятий воркаутом и столами для настольного тенниса, детскую, с качелями и всевозможными игровыми комплексами и многофункциональное игровое поле, где можно играть в футбол, баскетбол и волейбол", – проинформировала глава ялтинской администрации.
Большая спортивно-игровая зона в сквере Пушкина на набережной Гурзуфа, проект которой согласовали с местными жителями, будет готова до 1 июня.
"Игровое оборудование здесь будет выполнено из материалов устойчивых к агрессивной морской среде, чтобы площадка радовала детей долгие годы. Это станет первым шагом масштабного благоустройства сквера. В планах – создание дополнительных мест отдыха, установка новых скамеек, ремонт плиточного покрытия, облицовка опорных стен, монтаж декоративного освещения, высадка кустарников и прокладка системы капельного полива", – сообщила Павленко.
Еще пять новых спортивно-игровых площадок до 1 апреля смонтируют в Симеизе, Ялте, Никите, Массандре, Гаспре.
В поселке Гаспра Ялтинского городского округа продолжается подготовка к благоустройству парка "Ясная Поляна". Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Главная цель – сделать парк удобным и современным местом для отдыха, при этом сохранить его исторический облик.
