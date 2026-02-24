Рейтинг@Mail.ru
В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов" - РИА Новости Крым, 24.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260224/v-gurzufe-postavyat-sportivno-igrovoy-kompleks-na-tysyache-kvadratov-1153446460.html
В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"
В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов" - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"
10 новых детских спортивных площадок установят в Большой Ялте и крупный игровой центр – в Гурзуфе. Об этом сообщила во вторник мэр курорта Янина Павленко. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T18:51
2026-02-24T18:51
крым
новости крыма
гурзуф
янина павленко
благоустройство
большая ялта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153451307_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_02eeda7ec4b6a2c998d2ca520d382035.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 10 новых детских спортивных площадок установят в Большой Ялте и крупный игровой центр – в Гурзуфе. Об этом сообщила во вторник мэр курорта Янина Павленко.По ее словам, три из десяти детских площадок уже готовы, это в Отрадном и Массандре. Одну из самых больших детско-спортивных площадок на Южном берегу Крыма сейчас устанавливают в Гурзуфе.Большая спортивно-игровая зона в сквере Пушкина на набережной Гурзуфа, проект которой согласовали с местными жителями, будет готова до 1 июня.Еще пять новых спортивно-игровых площадок до 1 апреля смонтируют в Симеизе, Ялте, Никите, Массандре, Гаспре.В поселке Гаспра Ялтинского городского округа продолжается подготовка к благоустройству парка "Ясная Поляна". Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Главная цель – сделать парк удобным и современным местом для отдыха, при этом сохранить его исторический облик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Античном проспекте Севастополя создадут историко-археологический паркВ Бахчисарае обновят центр городаВ Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина
крым
гурзуф
большая ялта
Новости
крым, новости крыма, гурзуф, янина павленко, благоустройство, большая ялта
В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"

В Большой Ялте появятся 10 детских площадок и большой спортивно-игровой центр – Павленко

18:51 24.02.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ Большой Ялте появятся 10 детских площадок и большой спортивно-игровой центр
В Большой Ялте появятся 10 детских площадок и большой спортивно-игровой центр
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 10 новых детских спортивных площадок установят в Большой Ялте и крупный игровой центр – в Гурзуфе. Об этом сообщила во вторник мэр курорта Янина Павленко.
"Сейчас в работе 10 детско-спортивных площадок – в конце прошлого года контракт на их благоустройство заключил наш "Зеленстрой". Плюс готовится еще один масштабный проект – современное игровое пространство в Гурзуфе", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, три из десяти детских площадок уже готовы, это в Отрадном и Массандре. Одну из самых больших детско-спортивных площадок на Южном берегу Крыма сейчас устанавливают в Гурзуфе.
"Территория площадью почти в тысячу квадратных метров поделена на три зоны: спортивную, с тренажерами для занятий воркаутом и столами для настольного тенниса, детскую, с качелями и всевозможными игровыми комплексами и многофункциональное игровое поле, где можно играть в футбол, баскетбол и волейбол", – проинформировала глава ялтинской администрации.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ Большой Ялте появятся 10 детских площадок и большой спортивно-игровой центр
В Большой Ялте появятся 10 детских площадок и большой спортивно-игровой центр
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
В Большой Ялте появятся 10 детских площадок и большой спортивно-игровой центр
Большая спортивно-игровая зона в сквере Пушкина на набережной Гурзуфа, проект которой согласовали с местными жителями, будет готова до 1 июня.
"Игровое оборудование здесь будет выполнено из материалов устойчивых к агрессивной морской среде, чтобы площадка радовала детей долгие годы. Это станет первым шагом масштабного благоустройства сквера. В планах – создание дополнительных мест отдыха, установка новых скамеек, ремонт плиточного покрытия, облицовка опорных стен, монтаж декоративного освещения, высадка кустарников и прокладка системы капельного полива", – сообщила Павленко.
Еще пять новых спортивно-игровых площадок до 1 апреля смонтируют в Симеизе, Ялте, Никите, Массандре, Гаспре.
В поселке Гаспра Ялтинского городского округа продолжается подготовка к благоустройству парка "Ясная Поляна". Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Главная цель – сделать парк удобным и современным местом для отдыха, при этом сохранить его исторический облик.
КрымНовости КрымаГурзуфЯнина ПавленкоБлагоустройствоБольшая Ялта
 
