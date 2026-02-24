Рейтинг@Mail.ru
В Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины
В Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины
В Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины
Германия по-прежнему не намерена передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью одной из немецких РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Германия по-прежнему не намерена передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью одной из немецких радиостанций.По его мнению, передача Украине этого оружия лишь приведет к эскалации. "Так что, возможно, нам действительно следует не накалять обстановку", – добавил министр.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но окончательно испортят отношения Москвы и Берлина. По словам Путина, на сегодняшний день Россия рассматривает Германию, как и многие другие страны Европы не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях – как соучастников боевых действий.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины

Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus – минобороны ФРГ

16:19 24.02.2026 (обновлено: 16:25 24.02.2026)
 
Немецко-шведская авиационные крылатые ракеты Taurus
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Германия по-прежнему не намерена передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью одной из немецких радиостанций.
"Я могу только повторить, что (поставка Киеву ракет) Taurus не решит и не закончит эту войну", – цитирует Писториуса РИА Новости.
По его мнению, передача Украине этого оружия лишь приведет к эскалации.
"Так что, возможно, нам действительно следует не накалять обстановку", – добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но окончательно испортят отношения Москвы и Берлина. По словам Путина, на сегодняшний день Россия рассматривает Германию, как и многие другие страны Европы не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях – как соучастников боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
