Рейтинг@Mail.ru
Умерла российская актриса Ирина Шевчук - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260224/umerla-rossiyskaya-aktrisa-irina-shevchuk-1153448166.html
Умерла российская актриса Ирина Шевчук
Умерла российская актриса Ирина Шевчук - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Умерла российская актриса Ирина Шевчук
Российская актриса Ирина Шевчук ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T15:11
2026-02-24T15:11
россия
кино
утраты
общество
искусство
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153447916_0:81:634:438_1920x0_80_0_0_7e04cd447ed5f20e6e31c8c9bbcd0143.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российская актриса Ирина Шевчук ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.Ирина Шевчук — советская, российская и украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка УССР (1974). Заслуженная артистка Российской Федерации (2019). Вице-президент открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок". Известна в том числе по ролям в фильмах "А зори здесь тихие", "Белый Бим Черное ухо" и "Абитуриентка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153447916_0:22:634:498_1920x0_80_0_0_927d8ee98effde21be75c1aee844c61c.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кино, утраты, общество, искусство , культура
Умерла российская актриса Ирина Шевчук

Российская актриса Ирина Шевчук умерла на 75 году жизни

15:11 24.02.2026
 
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаАктриса Ирина Шевчук
Актриса Ирина Шевчук - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российская актриса Ирина Шевчук ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.

"Моя душа, моя любовь, моя жизнь... я говорю тебе до свидания... мы все равно все встретимся там... третий год мы боролись с этой проклятой болезнью... мамочка, любимая... я рыдаю... это очень больно", – цитирует РИА Новости сообщение на странице Афанасьевой-Шевчук в соцсетях.

Ирина Шевчук — советская, российская и украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка УССР (1974). Заслуженная артистка Российской Федерации (2019). Вице-президент открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок". Известна в том числе по ролям в фильмах "А зори здесь тихие", "Белый Бим Черное ухо" и "Абитуриентка".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РоссияКиноУтратыОбществоИскусствоКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
17:01"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
16:54Путин призвал усилить защищенность должностных лиц Минобороны
16:39Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
16:26Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
16:19В Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины
16:09В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе
15:56Когда в Крым придет весна
15:45В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ
15:29Ядерное оружие для Киева: что известно о боеголовках TN75
15:11Умерла российская актриса Ирина Шевчук
15:06Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе
14:59В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов
14:50ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники
14:45Сильный дождь со снегом ожидается в Севастополе
14:39В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы
14:32Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия
14:14Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог
14:07"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского
13:55Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе
Лента новостейМолния