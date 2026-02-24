https://crimea.ria.ru/20260224/umerla-rossiyskaya-aktrisa-irina-shevchuk-1153448166.html
Умерла российская актриса Ирина Шевчук
Российская актриса Ирина Шевчук ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук. РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российская актриса Ирина Шевчук ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.Ирина Шевчук — советская, российская и украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка УССР (1974). Заслуженная артистка Российской Федерации (2019). Вице-президент открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок". Известна в том числе по ролям в фильмах "А зори здесь тихие", "Белый Бим Черное ухо" и "Абитуриентка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
