У меня в начальниках только Всевышний: интервью с раввином Севастополя

РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T19:30

2026-02-24T19:30

2026-02-24T19:34

На каком боку спят евреи, где в Крыму купить кошерное и какой любимый анекдот главного раввина Севастополя Биньямина Вольфа? О серьезном и грустном, праведном и грешном с точки зрения иудаизма мы говорим непосредственно с ним в большом интервью РИА Новости Крым.- Вы родились в Израиле и, когда приехали сюда, в Севастополь, по-русски не говорили? - По-русски не говорил, несмотря на то, что у меня корни из России. Бабушка была из Белоруссии, она чуть-чуть знала русский.- Вы с детства хотели стать раввином, вас к этому готовили?- Раввин – это не священство, это знание. Если ты раввин – у тебя больше шансов не ошибиться самому. У меня и начальника нет, мой начальник – Всевышний, а моральный наставник – Любавичский ребе. Курс обучения, чтобы стать раввином, проходят все мужчины, мои дети тоже. А уж какую работу они выберут – это на их усмотрение: мой брат - бизнесмен, одна сестра учительница, вторая – психолог. Фактически, я учитель, толкователь. Любой еврейский мужчина должен быть, во-первых, учителем своего дома.- Если мы о доме заговорили, давайте о быте. Об обязательном разделении мясного и молочного у евреев знают все. Но не все в курсе, что вам, несмотря на то, что и Израиль, и Крым стоят на берегу моря, нельзя есть мидии и креветки.- Для нас они как свинина. Но при страхе смерти можно, если война или доктор говорит, что именно этот продукт надо человеку есть и замены нет. Не все понимают, что халяльное и кошерное – разные вещи. И еще, кроме того, что надо есть только то мясо, которое можно, животное для еды надо умерщвлять так, чтобы оно не мучилось. Для этого у нас есть специально обученные люди. Нож должен быть очень острый и гладкий. Ни в какой пище не должно быть крови.Звук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем- Сейчас в России и в Крыму работают очень много разных предприятий, которые приобретаюсь статус "халяль" – бойни, колбасные цеха, цеха полуфабрикатов, а кошерные есть?То же самое и с мясом. Нам ставят условия – резать минимум 10 тонн в день. То есть, мне нужно закрыть птицефабрику, собрать специалистов-резчиков, оплатить им командировку… Поэтому есть две кошерные бойни в России, откуда в Севастополь поставляют заморозку.613 правил иудеев- Можно ли не еврею стать иудеем?Бывают ситуации, когда не еврей, хочет стать евреем. Мы называем это "гер". К такому человеку Тора учит относится нежно. Это очень сложный процесс: представьте, у него были обязательными к исполнению десять заповедей, а стало 613. За таким человеком надо наблюдать, чтобы он все верно исполнял. У меня лично нет сил и времени такие процессы сопровождать. Как я могу взять на себя такую ответственность? В Москве это более реально – там есть большая община, еврейский суд…Праздник света: как крымские евреи отмечают ХанукуСейчас многие хотят стать евреями. Ко мне часто с этой просьбой приходят люди, я не отказываю им, потому что не могу заглянуть в их сердце, я не пророк. Но я знаю, что многие из них думают, что, если зайдут с этой стороны, смогут легко уехать в Израиль, что там и сад зеленее, и чай слаще.У нас нет понятия "верующие". У нас есть понятие "соблюдающие". Это образ жизни, который начинается с утра: как ты одеваешься, разговариваешь, умываешься, ведешь себя с женой, как ты ложишься спать, на какой бок.- А на каком боку надо?Сколько синагог в Крыму- Сколько сейчас ортодоксальных евреев в Севастополе?- В нашем списке 3600 семей. Есть сейчас и те, которые приехали. Очень много евреев переехало в Севастополь после 2014 года, они более молодые чем те, которые жили в городе. Помню времена, когда мы в Севастополе находились в гонениях, до 2014 года было непросто, было много антиеврейских настроений, постоянные пикеты на месте строительства синагоги, и свиные головы приносили, и сжечь ее пытались.- Как давно вы строите синагогу? Она до сих пор еще не до конца готова, но уже красивая…- Мы начали ее строить в середине 2012 года. Потихонечку, очень медленно. Провели здесь первое благословение в конце 2014 года, зашли только на первый этаж. Мы зашли – линолеум весь был из разных кусочков, лампочки на проводах висели, дверь была из строительных досок. И вот так мы тут молились. Я был уверен, что, если здесь будет начата еврейская жизнь внутри, синагога сама по себе устроится. В строительстве этой синагоги принимали участие очень много людей, в том числе наш президент Владимир Путин. Больше всего средств было выделено от губернатора Михаила Развожаева.Евреи Севастополя помолились за пострадавших при теракте в Сиднее- А где еще есть еще в Крыму синагоги?- В Евпатории, она работает по праздникам, в Симферополе - две, одна находится в ремонте, есть в Керчи, но она считай что и не работает. Основные города – Севастополь и Симферополь. Еще нам власти Севастополя пошли навстречу и выделили новый участок под кладбище на так называемом пятом километре, мы там хороним евреев по всем правилам, по всем законам. Есть сложности в этом вопросе, потому что мы, если нет подозрений на убийство покойного, обязаны хоронить без вскрытия и в тот же день. Есть соответствующий российский закон, он это позволяет. Но человеческий фактор бывает различный. Бывает, мы утыкаемся в то, что тот или иной сотрудник полиции, например, этого не знает.- В России два главных раввина и две основных организации. Как так получилось?- Их можно разделить на так называемые литовские (миснагдим) и хасидские. Хасидских сотни общин по всей России, литовского толка меньше. И понятно, почему президент встречается с нашим раввином Берл Лазаром. Но у нас отношения не как у православных и католиков, у нас не разные аспекты веры, а разный тип служения. - То есть получается, что у евреев сила воли очень сильная.- Мы каждый день тренируем себя. Однажды один человек ударил пьяного, который его оскорблял, тот упал, ударился головой и умер. Человека посадили в тюрьму за непредумышленное убийство. И сидит за решеткой он думает: "Какой я не умный. Как я не сдержался. Ведь я убил не только человека, но и себя, свою семью, бизнес, семьи работников, которые на меня работают". Что случилось? Кто-то провоцировал животное начало этого человека, и оно стало главным. Украинский антисемитизм- Какая ваша главная задача как раввина?- Чтобы все евреи Севастополя соблюдали иудейские законы. И чтобы этот день сегодня стал лучше, чем вчера. Каждый день в 12 часов дня у меня на телефоне звонит будильник. Он напоминает мне, что пришло время мысленно вспомнить, что я за сутки сделал хорошего: кому помог советом, деньгами, связями, тарелкой супа. Это может быть и большой бизнесмен, и бедняк – это не важно. У меня начальника нет, мне никто не указывает, что делать, только моя совесть. Каждое утро я пробуждаюсь и думаю, чем я могу быть полезным для жителей города. Такой вопрос себе задаю.- Я знаю, что, по крайней мере, один из ваших родных братьев живет в Одессе. Он тоже раввин. Вы общаетесь?- Мы знаем о множестве православных и мусульманах на СВО, а про иудеев слышно мало…- Даже мой личный водитель был там два раза, служил в артиллерийских частях. В его подразделении было несколько евреев. Мы через него отправляли им гуманитарную помощь, мацу, всякое вкусное и кошерное на праздники. Соблюдать в окопах, конечно, очень сложно. Мы и на новые территории много раз отправляли гуманитарную помощь.- Вы в 2022 году вывезли из-под Мариуполя 200 человек-членов местной еврейской общины…- Я считаю, что это, может быть, то, ради чего я родился. Все получилось случайно. Мы тогда искали инсулин для жителей Херсона, община просила. Нигде не было. Нам губернатор Севастополя помог, от него привезли целых три ящика. В эту же ночь ящики уехали в Херсон. В Севастополе доступ в синагогу закрыли для ковид-диссидентовКогда искал инсулин, обращался за помощью в общину сирийских евреев, которые находятся в Израиле. Они мне сказали, что есть одна семья под Мариуполем, если я их эвакуирую, будут средства на любой инсулин. Они очень богатая община, но и у них ничего не получалось – ни через Украину, ни через ООН, никак. Я нанял машину, и через пять часов семья была вывезена. И я узнал о бедственном положении мариупольской общины. Там дети, старики, раненые, но люди не знают как выехать – бензина нет, машины разбиты. Мы нашли людей, готовых нам помочь, купили машины с высоким просветом, сняли базу в селе Ялта под Мариуполем. Из Мариуполя партиями переправляли людей на базу, оттуда в Бердянск, из Бердянска в Крым.- Эти люди остались в Крыму?Еврейский анекдот- В Крыму и Севастополе жили очень много известных евреев. Есть ли в ваших задачах ставить им памятники, памятные таблички?- У евреев по-особенному чтят память умерших. Люди думают, что, когда прощаются с умершими родственниками, то они уже друг друга не увидят. Это не так: в этом мире они встречались, и в том встретятся. Вы надолго попрощались физически, но духовно вы вместе всегда. Наши родственники духовно всегда сидят с нами за столом на всех праздниках, осталось им только отправить подарки. Как это сделать? Любой урок я посвящаю или памяти покойных, или на здоровье или подъем души живущих. Любая книга в иудаизме печатается с посвящением. У евреев по-особенному чтят память умерших. Люди думают, что, когда прощаются с умершими родственниками, то они уже друг друга не увидят. Это не так: в этом мире они встречались, и в том встретятся. Вы надолго попрощались физически, но духовно вы вместе всегда. Наши родственники духовно всегда сидят с нами за столом на всех праздниках, осталось им только отправить подарки. Как это сделать? Любой урок я посвящаю или памяти покойных, или на здоровье или подъем души живущих. Любая книга в иудаизме печатается с посвящением. Любая синагога так строится.- Какой ваш любимый еврейский анекдот?- У меня их много, вся жизнь евреев как анекдот. Мне даже многие антисемитские нравятся. Но я вам расскажу такой:Раввин Биньямин Вольф – представитель известной религиозной династии. Он родился в 1977 году, закончил две религиозные школы в Израиле и религиозный университет в Нью-Йорке. В 2004 году прибыл в город-герой Севастополь по приглашению Еврейской религиозной общины традиционного иудаизма "Хабад". 1 марта 2004 года решением главного раввината Украины назначен Главным раввином Севастополя. В 2018 году он по указу президента Владимира Путина получил гражданство России. Его брат Авроом Вольф в настоящее время является главным раввином города-героя Одессы и Юга Украины, а второй брат – Йосиф Вольф — главным раввином города Херсона и Херсонской области.

