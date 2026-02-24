https://crimea.ria.ru/20260224/turetskiy-potok-na-dne-chernogo-morya-snova-pod-ugrozoy--putin-1153450698.html

"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин

"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин - РИА Новости Крым, 24.02.2026

"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин

Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного моря. Об этом завил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T17:01

2026-02-24T17:01

2026-02-24T17:01

газопровод "турецкий поток"

владимир путин (политик)

черное море

газопровод

новости

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/07/1114540794_0:50:966:593_1920x0_80_0_0_7e82fe42414de24fc433091f3f0d8fba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного моря. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках заседания коллегии ФСБ во вторник."Речь идет о возможном взрыве наших газовых систем по дну Черного моря. Так называемый "Турецкий поток" или "Голубой поток", -– сказал глава российского государства.Противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор, не сумев нанести стратегическое поражение России, подчеркнул президент."Никак успокоиться не могут, не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами", – добавил он.Британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток", заявлял директор ФСБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде осенью прошлого года.11 января прошлого года киевский режим уже предпринимал попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Все дроны были сбиты, но обломки одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. В марте три украинских беспилотника атаковали компрессорную станцию "Русская". В апреле Киев повторил попытку и атаковал станцию энергоснабжения "Турецкого потока" на Кубани. Ущерба станции допущено не было.26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании. В августе 2025 года в Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробностиВ Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке"ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газопровод "турецкий поток", владимир путин (политик), черное море, газопровод, новости, теракт