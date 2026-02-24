Рейтинг@Mail.ru
"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин - РИА Новости Крым, 24.02.2026
"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин - РИА Новости Крым, 24.02.2026
"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного моря. Об этом завил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного моря. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках заседания коллегии ФСБ во вторник."Речь идет о возможном взрыве наших газовых систем по дну Черного моря. Так называемый "Турецкий поток" или "Голубой поток", -– сказал глава российского государства.Противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор, не сумев нанести стратегическое поражение России, подчеркнул президент."Никак успокоиться не могут, не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами", – добавил он.Британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток", заявлял директор ФСБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде осенью прошлого года.11 января прошлого года киевский режим уже предпринимал попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Все дроны были сбиты, но обломки одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. В марте три украинских беспилотника атаковали компрессорную станцию "Русская". В апреле Киев повторил попытку и атаковал станцию энергоснабжения "Турецкого потока" на Кубани. Ущерба станции допущено не было.26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании. В августе 2025 года в Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробностиВ Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке"ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"
"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин

Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого потока" на дне Черного моря

17:01 24.02.2026
 
Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного моря. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках заседания коллегии ФСБ во вторник.
"Речь идет о возможном взрыве наших газовых систем по дну Черного моря. Так называемый "Турецкий поток" или "Голубой поток", -– сказал глава российского государства.
Противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор, не сумев нанести стратегическое поражение России, подчеркнул президент.
"Никак успокоиться не могут, не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами", – добавил он.
Британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток", заявлял директор ФСБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде осенью прошлого года.
11 января прошлого года киевский режим уже предпринимал попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Все дроны были сбиты, но обломки одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. В марте три украинских беспилотника атаковали компрессорную станцию "Русская". В апреле Киев повторил попытку и атаковал станцию энергоснабжения "Турецкого потока" на Кубани. Ущерба станции допущено не было.
26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании. В августе 2025 года в Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
