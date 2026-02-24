https://crimea.ria.ru/20260224/tseny-v-krymu-vyrosli-s-dekabrya-menee-chem-na-poltora-protsenta-1153442559.html
Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
В Крыму цены в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,4%, что ниже среднероссийского уровня. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка...
крым
Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
Инфляцию в Крыму в январе сдерживало снижение цен на ряд товаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым
. В Крыму цены в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,4%, что ниже среднероссийского уровня. Об этом РИА Новости Крым
сообщила эксперт Отделения Банка России по РК Елена Денисенко.
По ее словам, заметнее всего выросли цены на тепличную продукцию – помидоры и огурцы. Это сезонное повышение цен, которое связано с ростом затрат аграриев на отопление и освещение помещений. Если же смотреть в годовом сопоставлении, то плодовоовощная продукция подешевела на 5,4%.
Дороже стали и яйца. Их производство зимой снижается. Также на цены повлияли и дополнительные траты фермеров на содержание кур. При этом, за 12 месяцев цены на продукт снизились – аж на 22,5%.
"Также подорожали телерадиотовары, электроника, техника, мебель, парфюмерия и косметика. Причина общая – увеличение налоговой нагрузки и расходов на оплату труда. Эти расходы производители и поставщики частично переносили в отпускные цены", – добавила Денисенко.
В Крыму также фиксируется снижение цен на живую и охлажденную рыбу, некоторые морепродукты, на готовую рыбную продукцию, благодаря наращиваю объемов местных производств. Важную роль сыграли и государственные субсидии, которые позволили бизнесу компенсировать часть производственных затрат, и снижение спроса после новогодних праздников.
"Одежда и трикотажные изделия продолжили дешеветь. В условиях укрепления рубля расходы компаний на импортную продукцию и компоненты ее производства снизились. Также из-за низкого туристического сезона подешевел проезд в поездах дальнего следования", – рассказала эксперт.
Она отметила, что годовая инфляция ускорилась до 7,3% после 7,2% в декабре, но это было ожидаемо. После исчерпания разовых факторов и благодаря поддержанию высоких ставок в экономике инфляция продолжит снижаться. Также дальнейший рост цен сдержат расширение производства и стабилизация спроса.
Напомним, 13 февраля ключевая ставка Банка России была снижена до 15,5% годовых. По расчетам регулятора, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 – приблизится к 4% и закрепиться на этом уровне в дальнейшем.
