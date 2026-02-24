https://crimea.ria.ru/20260224/tseny-v-krymu-vyrosli-s-dekabrya-menee-chem-na-poltora-protsenta-1153442559.html

Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента

В Крыму цены в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,4%, что ниже среднероссийского уровня. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка...

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму цены в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,4%, что ниже среднероссийского уровня. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по РК Елена Денисенко. По ее словам, заметнее всего выросли цены на тепличную продукцию – помидоры и огурцы. Это сезонное повышение цен, которое связано с ростом затрат аграриев на отопление и освещение помещений. Если же смотреть в годовом сопоставлении, то плодовоовощная продукция подешевела на 5,4%. Дороже стали и яйца. Их производство зимой снижается. Также на цены повлияли и дополнительные траты фермеров на содержание кур. При этом, за 12 месяцев цены на продукт снизились – аж на 22,5%. В Крыму также фиксируется снижение цен на живую и охлажденную рыбу, некоторые морепродукты, на готовую рыбную продукцию, благодаря наращиваю объемов местных производств. Важную роль сыграли и государственные субсидии, которые позволили бизнесу компенсировать часть производственных затрат, и снижение спроса после новогодних праздников. Она отметила, что годовая инфляция ускорилась до 7,3% после 7,2% в декабре, но это было ожидаемо. После исчерпания разовых факторов и благодаря поддержанию высоких ставок в экономике инфляция продолжит снижаться. Также дальнейший рост цен сдержат расширение производства и стабилизация спроса. Напомним, 13 февраля ключевая ставка Банка России была снижена до 15,5% годовых. По расчетам регулятора, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 – приблизится к 4% и закрепиться на этом уровне в дальнейшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

