Рейтинг@Mail.ru
Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260224/tseny-v-krymu-vyrosli-s-dekabrya-menee-chem-na-poltora-protsenta-1153442559.html
Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
В Крыму цены в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,4%, что ниже среднероссийского уровня. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T16:26
2026-02-24T16:26
эксклюзивы риа новости крым
инфляция
крым
цены в крыму
экономика крыма
банк россии
елена денисенко
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153444231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2dfb1bc632a2ddbf0e31f2ef85f9215.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму цены в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,4%, что ниже среднероссийского уровня. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по РК Елена Денисенко. По ее словам, заметнее всего выросли цены на тепличную продукцию – помидоры и огурцы. Это сезонное повышение цен, которое связано с ростом затрат аграриев на отопление и освещение помещений. Если же смотреть в годовом сопоставлении, то плодовоовощная продукция подешевела на 5,4%. Дороже стали и яйца. Их производство зимой снижается. Также на цены повлияли и дополнительные траты фермеров на содержание кур. При этом, за 12 месяцев цены на продукт снизились – аж на 22,5%. В Крыму также фиксируется снижение цен на живую и охлажденную рыбу, некоторые морепродукты, на готовую рыбную продукцию, благодаря наращиваю объемов местных производств. Важную роль сыграли и государственные субсидии, которые позволили бизнесу компенсировать часть производственных затрат, и снижение спроса после новогодних праздников. Она отметила, что годовая инфляция ускорилась до 7,3% после 7,2% в декабре, но это было ожидаемо. После исчерпания разовых факторов и благодаря поддержанию высоких ставок в экономике инфляция продолжит снижаться. Также дальнейший рост цен сдержат расширение производства и стабилизация спроса. Напомним, 13 февраля ключевая ставка Банка России была снижена до 15,5% годовых. По расчетам регулятора, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 – приблизится к 4% и закрепиться на этом уровне в дальнейшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153444231_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b1d1e81705074b17983c0fc8677df8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфляция, крым, цены в крыму, экономика крыма, банк россии, елена денисенко, видео, видео
Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента

Инфляцию в Крыму в январе сдерживало снижение цен на ряд товаров

16:26 24.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму цены в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,4%, что ниже среднероссийского уровня. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по РК Елена Денисенко.
По ее словам, заметнее всего выросли цены на тепличную продукцию – помидоры и огурцы. Это сезонное повышение цен, которое связано с ростом затрат аграриев на отопление и освещение помещений. Если же смотреть в годовом сопоставлении, то плодовоовощная продукция подешевела на 5,4%.
Дороже стали и яйца. Их производство зимой снижается. Также на цены повлияли и дополнительные траты фермеров на содержание кур. При этом, за 12 месяцев цены на продукт снизились – аж на 22,5%.
"Также подорожали телерадиотовары, электроника, техника, мебель, парфюмерия и косметика. Причина общая – увеличение налоговой нагрузки и расходов на оплату труда. Эти расходы производители и поставщики частично переносили в отпускные цены", – добавила Денисенко.
В Крыму также фиксируется снижение цен на живую и охлажденную рыбу, некоторые морепродукты, на готовую рыбную продукцию, благодаря наращиваю объемов местных производств. Важную роль сыграли и государственные субсидии, которые позволили бизнесу компенсировать часть производственных затрат, и снижение спроса после новогодних праздников.
"Одежда и трикотажные изделия продолжили дешеветь. В условиях укрепления рубля расходы компаний на импортную продукцию и компоненты ее производства снизились. Также из-за низкого туристического сезона подешевел проезд в поездах дальнего следования", – рассказала эксперт.
Она отметила, что годовая инфляция ускорилась до 7,3% после 7,2% в декабре, но это было ожидаемо. После исчерпания разовых факторов и благодаря поддержанию высоких ставок в экономике инфляция продолжит снижаться. Также дальнейший рост цен сдержат расширение производства и стабилизация спроса.
Напомним, 13 февраля ключевая ставка Банка России была снижена до 15,5% годовых. По расчетам регулятора, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 – приблизится к 4% и закрепиться на этом уровне в дальнейшем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымИнфляцияКрымЦены в КрымуЭкономика КрымаБанк РоссииЕлена ДенисенкоВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
17:01"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
16:54Путин призвал усилить защищенность должностных лиц Минобороны
16:39Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
16:26Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
16:19В Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины
16:09В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе
15:56Когда в Крым придет весна
15:45В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ
15:29Ядерное оружие для Киева: что известно о боеголовках TN75
15:11Умерла российская актриса Ирина Шевчук
15:06Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе
14:59В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов
14:50ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники
14:45Сильный дождь со снегом ожидается в Севастополе
14:39В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы
14:32Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия
14:14Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог
14:07"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского
13:55Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе
Лента новостейМолния