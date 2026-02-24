Рейтинг@Mail.ru
Целенаправленная работа: участники программы "Герои Крыма" усилят власть - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260224/tselenapravlennaya-rabota-uchastniki-programmy-geroi-kryma-usilyat-vlast-1153259475.html
Целенаправленная работа: участники программы "Герои Крыма" усилят власть
Целенаправленная работа: участники программы "Герои Крыма" усилят власть - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Целенаправленная работа: участники программы "Герои Крыма" усилят власть
Как и участники СВО, прошедшие обучение по федеральной программе "Время героев", выпускники региональной кадровой программы "Герои Крыма", приходя во власть на... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T06:28
2026-02-24T06:28
радио "спутник в крыму"
время героев
герои крыма
заур смирнов
мнения
ветераны сво
герои сво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142966626_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_3da96bc9a174ae7be218b9116ec0f860.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Как и участники СВО, прошедшие обучение по федеральной программе "Время героев", выпускники региональной кадровой программы "Герои Крыма", приходя во власть на всех уровнях, усилят ее изнутри и укрепят доверие к ней народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил член Общественной палаты Крыма, политолог Заур Смирнов.Назначения участников программы "Герои Крыма" на должности во власти республики – это часть целенаправленной, масштабной и системной работы в рамках той, которую поручил проводить президент России по всей стране, отметил Смирнов.Путин призвал губернаторов активно вовлекать во власть ветеранов СВОСпикер отметил, что сегодня в Сенате РФ уже есть Герой России – Юрий Нимченко, наделенный полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма, есть участники СВО, получившие высшее звание за заслуги перед государством и народом, в министерствах, и, не исключено, что появятся в Госдуме на предстоящих выборах."Потому что это люди достойные. Это те, кто себя проявил истинным патриотом и профессионалом, умеющим организовать, реализовать и достигать поставленных задач", – заметил собеседник.По словам Смирнова, прошедшие обучение по программе подготовки высококвалифицированных руководителей участники СВО "вышли из народа" и не понаслышке знают о том, что заботит общество, как и о том, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие, в том числе "на гражданке", а значит смогут эффективно решать волнующие людей вопросы, имея от них поддержку и уважение.По мнению гостя эфира, программа "Герои Крыма" должна иметь продолжение. "Это также показывает открытость власти. Есть субъективная позиция в народе, который часто воспринимает чиновников как некий вид бюрократа в пиджаке с белым воротником. Здесь ломаются стереотипы. И, я думаю, это и для государства интересно, и для власти такой мост постоянного взаимодействия", – подытожил политолог."Севастополь – Город Героев": как пройдет второй модуль программыРегиональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных руководителей из числа крымчан – участников специальной военной операции.Герой России Владимир Манохин назначен замминистра спорта Крыма"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве КрымаУчастник программы "Время героев" стал советником губернатора СевастополяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"В Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнесаОдин в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142966626_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_3469e74b1b98525d247acf333784274b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
время героев, герои крыма, заур смирнов, мнения, ветераны сво, герои сво, россия
Целенаправленная работа: участники программы "Герои Крыма" усилят власть

Участники программы "Герои Крыма" усилят власть и укрепят доверие к ней народа – политолог

06:28 24.02.2026
 
© РИА Новости КрымВ Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
В Крыму презентовали календарь Время героев с портретами ветеранов боевых действий - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Как и участники СВО, прошедшие обучение по федеральной программе "Время героев", выпускники региональной кадровой программы "Герои Крыма", приходя во власть на всех уровнях, усилят ее изнутри и укрепят доверие к ней народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил член Общественной палаты Крыма, политолог Заур Смирнов.
Назначения участников программы "Герои Крыма" на должности во власти республики – это часть целенаправленной, масштабной и системной работы в рамках той, которую поручил проводить президент России по всей стране, отметил Смирнов.

"По данному вопросу есть позиция президента и в целом позиция всех россиян. И наш глава республики Сергей Валерьевич Аксенов очень большое внимание уделяет поддержке семей участников СВО, самим участникам СВО и тем крымчанам, которые сегодня сражаются на полях специальной военной операции", – сказал политолог.

Путин призвал губернаторов активно вовлекать во власть ветеранов СВО
Спикер отметил, что сегодня в Сенате РФ уже есть Герой России – Юрий Нимченко, наделенный полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма, есть участники СВО, получившие высшее звание за заслуги перед государством и народом, в министерствах, и, не исключено, что появятся в Госдуме на предстоящих выборах.
"Потому что это люди достойные. Это те, кто себя проявил истинным патриотом и профессионалом, умеющим организовать, реализовать и достигать поставленных задач", – заметил собеседник.
По словам Смирнова, прошедшие обучение по программе подготовки высококвалифицированных руководителей участники СВО "вышли из народа" и не понаслышке знают о том, что заботит общество, как и о том, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие, в том числе "на гражданке", а значит смогут эффективно решать волнующие людей вопросы, имея от них поддержку и уважение.

"Когда в кабинетах власти появятся такие люди, которые сегодня почитаемы, которые знают, чем живет народ и армия, то они усилят власть изнутри и обеспечат процессы взаимодействия, которые необходимы при достижении особенно важных поставленных целей. Поэтому, безусловно, эта программа нужна, и то, что она в Крыму развивается, очень хорошо", – сказал спикер.

По мнению гостя эфира, программа "Герои Крыма" должна иметь продолжение. "Это также показывает открытость власти. Есть субъективная позиция в народе, который часто воспринимает чиновников как некий вид бюрократа в пиджаке с белым воротником. Здесь ломаются стереотипы. И, я думаю, это и для государства интересно, и для власти такой мост постоянного взаимодействия", – подытожил политолог.
"Севастополь – Город Героев": как пройдет второй модуль программы
Региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных руководителей из числа крымчан – участников специальной военной операции.
Герой России Владимир Манохин назначен замминистра спорта Крыма
"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"
В Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса
Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Время героевГерои КрымаЗаур СмирновМненияВетераны СВОГерои СВОРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50За неделю в Крыму в ДТП погиб один человек и 9 пострадали
09:28Захарова опровергла сообщения о нарушениях Будапештского меморандума
09:20ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями
09:12Площадки готовы: массовые занятия спортом вернутся в крымские дворы
09:06Пенсионер из Севастополя отсудил украденные мошенниками 1,2 млн рублей
08:59Пейзаж Айвазовского выставят на торги за 60 миллионов рублей
08:39В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах
08:23Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации
07:59В Севастополе за неделю упали цены на мясо и выросли на свеклу и картошку
07:43Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю
07:24Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников
07:21Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии
07:10Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма
06:56В Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение
06:28Целенаправленная работа: участники программы "Герои Крыма" усилят власть
06:23Восемь человек пострадали в тройном ДТП под Ростовом
06:15В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей
06:03При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены 0:10
00:01Какой сегодня праздник: 24 февраля
00:00Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник
Лента новостейМолния