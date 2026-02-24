Целенаправленная работа: участники программы "Герои Крыма" усилят власть

https://crimea.ria.ru/20260224/tselenapravlennaya-rabota-uchastniki-programmy-geroi-kryma-usilyat-vlast-1153259475.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Как и участники СВО, прошедшие обучение по федеральной программе "Время героев", выпускники региональной кадровой программы "Герои Крыма", приходя во власть на всех уровнях, усилят ее изнутри и укрепят доверие к ней народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил член Общественной палаты Крыма, политолог Заур Смирнов.Назначения участников программы "Герои Крыма" на должности во власти республики – это часть целенаправленной, масштабной и системной работы в рамках той, которую поручил проводить президент России по всей стране, отметил Смирнов.Путин призвал губернаторов активно вовлекать во власть ветеранов СВОСпикер отметил, что сегодня в Сенате РФ уже есть Герой России – Юрий Нимченко, наделенный полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма, есть участники СВО, получившие высшее звание за заслуги перед государством и народом, в министерствах, и, не исключено, что появятся в Госдуме на предстоящих выборах."Потому что это люди достойные. Это те, кто себя проявил истинным патриотом и профессионалом, умеющим организовать, реализовать и достигать поставленных задач", – заметил собеседник.По словам Смирнова, прошедшие обучение по программе подготовки высококвалифицированных руководителей участники СВО "вышли из народа" и не понаслышке знают о том, что заботит общество, как и о том, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие, в том числе "на гражданке", а значит смогут эффективно решать волнующие людей вопросы, имея от них поддержку и уважение.По мнению гостя эфира, программа "Герои Крыма" должна иметь продолжение. "Это также показывает открытость власти. Есть субъективная позиция в народе, который часто воспринимает чиновников как некий вид бюрократа в пиджаке с белым воротником. Здесь ломаются стереотипы. И, я думаю, это и для государства интересно, и для власти такой мост постоянного взаимодействия", – подытожил политолог."Севастополь – Город Героев": как пройдет второй модуль программыРегиональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных руководителей из числа крымчан – участников специальной военной операции.Герой России Владимир Манохин назначен замминистра спорта Крыма"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве КрымаУчастник программы "Время героев" стал советником губернатора СевастополяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"В Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнесаОдин в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
Целенаправленная работа: участники программы "Герои Крыма" усилят власть
