Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма
Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма
Студенты Новороссии предпочитают работать в Крыму в туристический сезон. В основном ребята трудятся вожатыми, горничными и официантами. Также родители... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Студенты Новороссии предпочитают работать в Крыму в туристический сезон. В основном ребята трудятся вожатыми, горничными и официантами. Также родители школьников из новых регионов страны готовы отправлять детей для работы в трудовых отрядах на полуострове. Об этом рассказала в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым ведущий специалист отдела регионального взаимодействия и развития Российских студенческих отрядов, куратор студенческих отрядов Донбасса и Новороссии Татьяна Кубашева.Она отметила, что изначально ребята из новых регионов страны приезжали в Крым с целью обмена опытом. Однако сейчас между российскими регионами сформировался определенный опыт – все мероприятия проводятся на местах, а вот работать студенты хотят на полуострове.Кубашева подчеркнула, что с 2023 года крымское региональное отделение студотрядов как команда с большим опытом включилась в работу курирования Запорожской области. Тогда около 80 студентов из области примкнули к молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО).Сейчас региональное отделение РСО входит в топ-5 сильнейших отделений России и является абсолютным лидером в Южном федеральном округе.Помимо добровольческой деятельности крымские студенты имеют возможность работать и зарабатывать. Руководство студотрядов заключило трудовые договоры с рядом организаций: молодые активисты могут устроиться вожатыми в детские лагеря, получить вакансии в сервисных центрах, попробовать свои силы на стройках в различных регионах страны, а также поработать проводниками в поездах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессиюСтуденты вуза в Симферополе получат новый домСколько студентов из Запорожья работают в Крыму
крым, студенты, российские студенческие отряды (рсо), новости крыма, трудоустройство в крыму
Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма

В трудовых отрядах Крыма готовы принимать участие школьники Новороссии

07:10 24.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Студенты Новороссии предпочитают работать в Крыму в туристический сезон. В основном ребята трудятся вожатыми, горничными и официантами. Также родители школьников из новых регионов страны готовы отправлять детей для работы в трудовых отрядах на полуострове. Об этом рассказала в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым ведущий специалист отдела регионального взаимодействия и развития Российских студенческих отрядов, куратор студенческих отрядов Донбасса и Новороссии Татьяна Кубашева.

"Очень многие ребята из новых регионов приезжают работать в Крым. В основном работают по направлению сервиса и вожатых. Более того, родители готовы отправлять школьников для трудоустройства именно в Крым", – сказала спикер.

Она отметила, что изначально ребята из новых регионов страны приезжали в Крым с целью обмена опытом. Однако сейчас между российскими регионами сформировался определенный опыт – все мероприятия проводятся на местах, а вот работать студенты хотят на полуострове.
Кубашева подчеркнула, что с 2023 года крымское региональное отделение студотрядов как команда с большим опытом включилась в работу курирования Запорожской области. Тогда около 80 студентов из области примкнули к молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО).
Сейчас региональное отделение РСО входит в топ-5 сильнейших отделений России и является абсолютным лидером в Южном федеральном округе.
Помимо добровольческой деятельности крымские студенты имеют возможность работать и зарабатывать. Руководство студотрядов заключило трудовые договоры с рядом организаций: молодые активисты могут устроиться вожатыми в детские лагеря, получить вакансии в сервисных центрах, попробовать свои силы на стройках в различных регионах страны, а также поработать проводниками в поездах.
