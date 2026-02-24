https://crimea.ria.ru/20260224/studenty-novorossii-aktivno-rabotayut-v-turotrasli-kryma-1153255494.html

Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Студенты Новороссии предпочитают работать в Крыму в туристический сезон. В основном ребята трудятся вожатыми, горничными и официантами. Также родители школьников из новых регионов страны готовы отправлять детей для работы в трудовых отрядах на полуострове. Об этом рассказала в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым ведущий специалист отдела регионального взаимодействия и развития Российских студенческих отрядов, куратор студенческих отрядов Донбасса и Новороссии Татьяна Кубашева.Она отметила, что изначально ребята из новых регионов страны приезжали в Крым с целью обмена опытом. Однако сейчас между российскими регионами сформировался определенный опыт – все мероприятия проводятся на местах, а вот работать студенты хотят на полуострове.Кубашева подчеркнула, что с 2023 года крымское региональное отделение студотрядов как команда с большим опытом включилась в работу курирования Запорожской области. Тогда около 80 студентов из области примкнули к молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО).Сейчас региональное отделение РСО входит в топ-5 сильнейших отделений России и является абсолютным лидером в Южном федеральном округе.Помимо добровольческой деятельности крымские студенты имеют возможность работать и зарабатывать. Руководство студотрядов заключило трудовые договоры с рядом организаций: молодые активисты могут устроиться вожатыми в детские лагеря, получить вакансии в сервисных центрах, попробовать свои силы на стройках в различных регионах страны, а также поработать проводниками в поездах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессиюСтуденты вуза в Симферополе получат новый домСколько студентов из Запорожья работают в Крыму

