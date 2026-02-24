https://crimea.ria.ru/20260224/ssha-planiruyut-zaklyuchit-soglashenie-po-ukraine-do-iyulya---smi-1153442691.html

США планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ

США планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ - РИА Новости Крым, 24.02.2026

США планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ

Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США – 4 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости Крым, 24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США – 4 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg."Союзники говорят, что США стремятся к соглашению до того, как президент Дональд Трамп проведет торжества 4 июля по случаю 250-летия независимости США", - говорится в сообщении.Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Следующие переговоры по Украине планируют также провести в Швейцарии.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление МединскогоПереговоры России и Украины в Женеве - последние новостиРешить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве

