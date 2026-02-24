Рейтинг@Mail.ru
США планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260224/ssha-planiruyut-zaklyuchit-soglashenie-po-ukraine-do-iyulya---smi-1153442691.html
США планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ
США планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ - РИА Новости Крым, 24.02.2026
США планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ
Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США – 4 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T13:06
2026-02-24T13:06
переговоры
украина
сша
дональд трамп
россия
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153442816_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62bfab9b0e3c15922a41d2914c4a50f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США – 4 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg."Союзники говорят, что США стремятся к соглашению до того, как президент Дональд Трамп проведет торжества 4 июля по случаю 250-летия независимости США", - говорится в сообщении.Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Следующие переговоры по Украине планируют также провести в Швейцарии.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление МединскогоПереговоры России и Украины в Женеве - последние новостиРешить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве
украина
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153442816_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_683e40fd281e664a91eb4bc1efe4c14e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, украина, сша, дональд трамп, россия, политика, новости
США планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ

США стремятся достичь соглашения по Украине до 4 июля - Bloomberg

13:06 24.02.2026
 
© REUTERS Kylie CooperАмериканский флаг перед зданием Капитолия США
Американский флаг перед зданием Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS Kylie Cooper
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США – 4 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Союзники говорят, что США стремятся к соглашению до того, как президент Дональд Трамп проведет торжества 4 июля по случаю 250-летия независимости США", - говорится в сообщении.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Следующие переговоры по Украине планируют также провести в Швейцарии.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
Переговоры России и Украины в Женеве - последние новости
Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве
 
ПереговорыУкраинаСШАДональд ТрампРоссияПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе
13:46Семь специалистов начнут работать в Крыму по программе "Земский тренер"
13:34Метель и ветер идут на Крым – объявлено экстренное предупреждение
13:18Опасный контент: в Кремле прокомментировали замедление Telegram
13:11Лондон и Париж готовят ядерное оружие для Киева – реакция Кремля
13:06США планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ
12:58В Крыму постоят 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в этом году
12:52Вирусы гриппа могут вызвать новую волну заболеваемости весной
12:40Новости СВО: Киев теряет боевиков и территории
12:23ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников
12:13Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области
12:01Ядерная бомба для Киева: сговор Британии и Франции грозит катастрофой
11:46Авария обесточила часть Симферопольского района Крыма
11:37Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены
11:29Итоги года правительства РФ: что на повестке
11:17В Сочи отражают беспилотную атаку ВСУ
11:13NASA отложило старт лунной миссии – ракету возвращают в сборочный цех
11:01Зеленский показал свой бункер в Киеве
10:54Когда на Украине восстановят конституционный строй - названо условие
10:45Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой - СВР
Лента новостейМолния