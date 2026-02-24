https://crimea.ria.ru/20260224/solntse-povernulos-k-zemle-vzryvoopasnyy-storonoy--chego-zhdat-1153448602.html
Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать
Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать
Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Пока специалисты не знают, в каком состоянии находится активный центр, но с его приближением к Земле эксперты начали наблюдать быстрый рост фонового излучения."Кроме того, признаки выхода чего-то крупного из-за восточного горизонта в данный момент просто видны невооруженным глазом на поступающих из космоса снимках", - констатируют в лаборатории.При этом, по мнению астрономов, вероятность второго столь же агрессивного всплеска активности, подобного наблюдавшемуся при первом прохождении группы 4366, считается в данный момент почти нулевой.Как отмечали ранее в Лаборатории солнечной астрономии, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотретьКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
космос
На видимую сторону Солнца возвращается "взрывоопасная" область – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце завершился третий подряд день без пятен, который, скорее всего, станет заключительным. Самый глубокий провал солнечной активности с 2021 года, судя по всему, будет завтра или послезавтра прерван самым радикальным образом — из-за восточного края Солнца к Земле возвращается группа пятен 4366, установившая в начале текущего месяца рекорд XXI века по числу сильных вспышек", – сообщают ученые.
Пока специалисты не знают, в каком состоянии находится активный центр, но с его приближением к Земле эксперты начали наблюдать быстрый рост фонового излучения.
"Кроме того, признаки выхода чего-то крупного из-за восточного горизонта в данный момент просто видны невооруженным глазом на поступающих из космоса снимках", - констатируют в лаборатории.
При этом, по мнению астрономов, вероятность второго столь же агрессивного всплеска активности, подобного наблюдавшемуся при первом прохождении группы 4366, считается в данный момент почти нулевой.
Как отмечали ранее в Лаборатории солнечной астрономии, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным
за десятилетие.
