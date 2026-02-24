Рейтинг@Mail.ru
Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260224/solntse-povernulos-k-zemle-vzryvoopasnyy-storonoy--chego-zhdat-1153448602.html
Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать
Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать
Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T19:54
2026-02-24T19:54
вспышки на солнце
солнце
институт солнечно-земной физики
земля
космос
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151492398_0:0:561:316_1920x0_80_0_0_2154a881f2ca501d9ad688652275806d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Пока специалисты не знают, в каком состоянии находится активный центр, но с его приближением к Земле эксперты начали наблюдать быстрый рост фонового излучения."Кроме того, признаки выхода чего-то крупного из-за восточного горизонта в данный момент просто видны невооруженным глазом на поступающих из космоса снимках", - констатируют в лаборатории.При этом, по мнению астрономов, вероятность второго столь же агрессивного всплеска активности, подобного наблюдавшемуся при первом прохождении группы 4366, считается в данный момент почти нулевой.Как отмечали ранее в Лаборатории солнечной астрономии, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотретьКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151492398_0:0:467:350_1920x0_80_0_0_1963ec6a3447f8ebbce2a6f8764b9ffd.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, земля, космос, новости
Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать

На видимую сторону Солнца возвращается "взрывоопасная" область – ученые

19:54 24.02.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНМагнитная буря
Магнитная буря
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце завершился третий подряд день без пятен, который, скорее всего, станет заключительным. Самый глубокий провал солнечной активности с 2021 года, судя по всему, будет завтра или послезавтра прерван самым радикальным образом — из-за восточного края Солнца к Земле возвращается группа пятен 4366, установившая в начале текущего месяца рекорд XXI века по числу сильных вспышек", – сообщают ученые.
Пока специалисты не знают, в каком состоянии находится активный центр, но с его приближением к Земле эксперты начали наблюдать быстрый рост фонового излучения.
"Кроме того, признаки выхода чего-то крупного из-за восточного горизонта в данный момент просто видны невооруженным глазом на поступающих из космоса снимках", - констатируют в лаборатории.
При этом, по мнению астрономов, вероятность второго столь же агрессивного всплеска активности, подобного наблюдавшемуся при первом прохождении группы 4366, считается в данный момент почти нулевой.
Как отмечали ранее в Лаборатории солнечной астрономии, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
 
Вспышки на СолнцеСолнцеИнститут солнечно-земной физикиЗемлякосмосНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:17Восемь беспилотников уничтожили над Крымом
20:11Противопожарный режим в Крыму стартует 1 апреля: что изменилось в законе
19:54Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать
19:41Часть Керчи останется без воды: причины и сроки
19:30У меня в начальниках только Всевышний: интервью с раввином Севастополя
19:12Рейд в Севастополе открыли
19:04Возможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансы
18:51В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"
18:44Россия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – Кремль
18:308-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем
18:18В Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поезда
18:06"Я за натуралку!": спортсмен из Крыма стал чемпионом мира по версии WPSO
17:54Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске
17:47В Севастополе закрыт рейд
17:46Россия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИД
17:38В России выросло число терактов
17:28Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму
17:23Нужно исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму – Путин
17:11Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
17:01"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
Лента новостейМолния