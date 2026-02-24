https://crimea.ria.ru/20260224/solntse-povernulos-k-zemle-vzryvoopasnyy-storonoy--chego-zhdat-1153448602.html

Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать

Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать

Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Пока специалисты не знают, в каком состоянии находится активный центр, но с его приближением к Земле эксперты начали наблюдать быстрый рост фонового излучения."Кроме того, признаки выхода чего-то крупного из-за восточного горизонта в данный момент просто видны невооруженным глазом на поступающих из космоса снимках", - констатируют в лаборатории.При этом, по мнению астрономов, вероятность второго столь же агрессивного всплеска активности, подобного наблюдавшемуся при первом прохождении группы 4366, считается в данный момент почти нулевой.Как отмечали ранее в Лаборатории солнечной астрономии, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотретьКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"

