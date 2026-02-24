https://crimea.ria.ru/20260224/silnyy-dozhd-so-snegom-ozhidaetsya-v-sevastopole-1153446000.html
Сильный дождь со снегом ожидается в Севастополе
В Севастополе 25 февраля ожидаются сильные осадки и, как следствие, возможные перебои в работе транспорта и подтопления. Об этом предупредили в МЧС по городу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе 25 февраля ожидаются сильные осадки и, как следствие, возможные перебои в работе транспорта и подтопления. Об этом предупредили в МЧС по городу."Синоптики сообщают, что 25 февраля в городе ожидаются сильные осадки: дождь и мокрый снег. Температура воздуха до +5°С", - говорится в сообщении МЧС.Спасатели предупредили, что осадки могут вызвать подтопления, перебои в работе транспорта, размыв грунтовых дорог, сход грунта, нарушение целостности укрепительных конструкций.В МЧС рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу.По республике Крым также объявлено экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром 24 и 25 февраля.Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен, сообщали в пресс-службе "Крымавтодора" утром во вторник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе 25 февраля ожидаются сильные осадки и, как следствие, возможные перебои в работе транспорта и подтопления. Об этом предупредили в МЧС по городу.
"Синоптики сообщают, что 25 февраля в городе ожидаются сильные осадки: дождь и мокрый снег. Температура воздуха до +5°С", - говорится в сообщении МЧС.
Спасатели предупредили, что осадки могут вызвать подтопления, перебои в работе транспорта, размыв грунтовых дорог, сход грунта, нарушение целостности укрепительных конструкций.
В МЧС рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу.
По республике Крым также объявлено экстренное предупреждение
в связи с осадками и сильным ветром 24 и 25 февраля.
Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен
, сообщали в пресс-службе "Крымавтодора" утром во вторник.
