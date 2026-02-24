https://crimea.ria.ru/20260224/sem-spetsialistov-nachnut-rabotat-v-krymu-po-programme-zemskiy-trener-1153443754.html
Семь специалистов начнут работать в Крыму по программе "Земский тренер"
В Крыму по программе "Земский тренер" начнут работать семь специалистов - минспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Крым получил субсидию в размере 7 миллионов рублей на трудоустройство семи специалистов по программе "Земский тренер". Об этом сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова на пресс-конференции в Симферополе.
"С этого года у нас стартует программа "Земский тренер". Федеральная субсидия в размере семи миллионов рублей выделена на семь тренеров, которые придут работать в нашу сферу", - сказала руководитель ведомства.
Торубарова напомнила, что программа "Земский тренер" направлена на поддержку специалистов, которые готовы работать в государственных и муниципальных школах в сельской местности. В Крыму эти специалисты получат единоразовую выплату в размере 1 млн рублей. Эти средства можно направить на жилье, обустройство или другие нужды при переезде.
С тренерами заключаются договоры на пять лет, и в течение этого срока они не могут уволиться.
"До 1 апреля должны быть собраны пакеты документов на этих кандидатов, и потом будет принято решение, каких тренеров зачислить в ту или иную организацию", - добавила министр.
