Семь специалистов начнут работать в Крыму по программе "Земский тренер" - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Семь специалистов начнут работать в Крыму по программе "Земский тренер"
Семь специалистов начнут работать в Крыму по программе "Земский тренер" - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Семь специалистов начнут работать в Крыму по программе "Земский тренер"
Крым получил субсидию в размере 7 миллионов рублей на трудоустройство семи специалистов по программе "Земский тренер". Об этом сообщила министр спорта... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Крым получил субсидию в размере 7 миллионов рублей на трудоустройство семи специалистов по программе "Земский тренер". Об этом сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова на пресс-конференции в Симферополе.Торубарова напомнила, что программа "Земский тренер" направлена на поддержку специалистов, которые готовы работать в государственных и муниципальных школах в сельской местности. В Крыму эти специалисты получат единоразовую выплату в размере 1 млн рублей. Эти средства можно направить на жилье, обустройство или другие нужды при переезде.С тренерами заключаются договоры на пять лет, и в течение этого срока они не могут уволиться."До 1 апреля должны быть собраны пакеты документов на этих кандидатов, и потом будет принято решение, каких тренеров зачислить в ту или иную организацию", - добавила министр.
ольга торубарова, спорт, минспорта крыма, новости крыма, крым
Семь специалистов начнут работать в Крыму по программе "Земский тренер"

В Крыму по программе "Земский тренер" начнут работать семь специалистов - минспорта

13:46 24.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Крым получил субсидию в размере 7 миллионов рублей на трудоустройство семи специалистов по программе "Земский тренер". Об этом сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова на пресс-конференции в Симферополе.
"С этого года у нас стартует программа "Земский тренер". Федеральная субсидия в размере семи миллионов рублей выделена на семь тренеров, которые придут работать в нашу сферу", - сказала руководитель ведомства.
Торубарова напомнила, что программа "Земский тренер" направлена на поддержку специалистов, которые готовы работать в государственных и муниципальных школах в сельской местности. В Крыму эти специалисты получат единоразовую выплату в размере 1 млн рублей. Эти средства можно направить на жилье, обустройство или другие нужды при переезде.
С тренерами заключаются договоры на пять лет, и в течение этого срока они не могут уволиться.
"До 1 апреля должны быть собраны пакеты документов на этих кандидатов, и потом будет принято решение, каких тренеров зачислить в ту или иную организацию", - добавила министр.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму
Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он был
Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму
 
Ольга ТорубароваСпортМинспорта КрымаНовости КрымаКрым
 
