Россия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – Кремль - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Россия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – Кремль
Россия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – Кремль - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Россия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – Кремль
Москва доведет до Вашингтона информацию о намерениях Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T18:44
2026-02-24T18:44
юрий ушаков
ядерное оружие
кремль
безопасность
сша
великобритания
франция
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Москва доведет до Вашингтона информацию о намерениях Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию.Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.В МИД РФ заявили, что любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала Москва воспримет как попытку создать прямую угрозу безопасности страны и даст жесткий отпор этим действиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия Ядерное оружие для Киева: что известно о боеголовках TN75 Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия
сша
великобритания
франция
юрий ушаков, ядерное оружие, кремль, безопасность, сша, великобритания, франция, новости
Россия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – Кремль

Россия доведет до США информацию о возможной передаче ядерного оружия Украине – Ушаков

18:44 24.02.2026
 
© © Коллаж РИА НовостиФлаги России и США
Флаги России и США
© © Коллаж РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Москва доведет до Вашингтона информацию о намерениях Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".
"До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Надеюсь, что до американцев дойдет (информация - ред.). Но мы специально об этом будем разговаривать с американцами", - сказал представитель Кремля.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию.
Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.
В МИД РФ заявили, что любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала Москва воспримет как попытку создать прямую угрозу безопасности страны и даст жесткий отпор этим действиям.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Юрий УшаковЯдерное оружиеКремльБезопасностьСШАВеликобританияФранцияНовости
 
