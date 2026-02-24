https://crimea.ria.ru/20260224/rossiya-dovedet-do-ssha-svedeniya-o-yadernom-oruzhii-dlya-ukrainy--kreml-1153453006.html

Россия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – Кремль

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Москва доведет до Вашингтона информацию о намерениях Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию.Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.В МИД РФ заявили, что любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала Москва воспримет как попытку создать прямую угрозу безопасности страны и даст жесткий отпор этим действиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия Ядерное оружие для Киева: что известно о боеголовках TN75 Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия

