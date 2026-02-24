Рейтинг@Mail.ru
Россия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИД - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Россия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИД
Россия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИД - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Россия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИД
Любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала Россия воспримет как попытку создать прямую угрозу безопасности страны и даст жесткий отпор этим... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T17:46
2026-02-24T17:46
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
россия
ядерное оружие
в мире
украина
великобритания
франция
безопасность
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала Россия воспримет как попытку создать прямую угрозу безопасности страны и даст жесткий отпор этим действиям. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.Российская сторона вновь предупреждает о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и о его потенциально тяжелейших последствиях, указала дипломат."МИД незамедлительно развернул активную работу по данному сюжету на профильных многосторонних площадках в целях стимулирования их участников и руководство соответствующих международных организаций к тому, чтобы образумить британские и французские власти, зарвавшиеся в антироссийском угаре", - добавила Захарова.Она подчеркнула, что последствия этой безрассудной линии угрожают далеко не только безопасности России.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию.Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный предложил разместить ядерное оружие на УкраинеСБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпеВо взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, россия, ядерное оружие, в мире, украина, великобритания, франция, безопасность, новости
Россия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИД

Попытки передать Украине ядерное оружие получат жесткий отпор – МИД России

17:46 24.02.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала Россия воспримет как попытку создать прямую угрозу безопасности страны и даст жесткий отпор этим действиям. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
"Любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны критического порядка и неизбежно получат с нашей стороны жесткий отпор", - заявила Захарова.
Российская сторона вновь предупреждает о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и о его потенциально тяжелейших последствиях, указала дипломат.
"МИД незамедлительно развернул активную работу по данному сюжету на профильных многосторонних площадках в целях стимулирования их участников и руководство соответствующих международных организаций к тому, чтобы образумить британские и французские власти, зарвавшиеся в антироссийском угаре", - добавила Захарова.
Она подчеркнула, что последствия этой безрассудной линии угрожают далеко не только безопасности России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию.
Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине
СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияЯдерное оружиеВ миреУкраинаВеликобританияФранцияБезопасностьНовости
 
