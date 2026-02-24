https://crimea.ria.ru/20260224/rossiya-dast-zhestkiy-otpor-popytkam-peredat-kievu-yadernoe-oruzhie--mid-1153452075.html

Россия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИД - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала Россия воспримет как попытку создать прямую угрозу безопасности страны и даст жесткий отпор этим... РИА Новости Крым, 24.02.2026

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

россия

ядерное оружие

в мире

украина

великобритания

франция

безопасность

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала Россия воспримет как попытку создать прямую угрозу безопасности страны и даст жесткий отпор этим действиям. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.Российская сторона вновь предупреждает о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и о его потенциально тяжелейших последствиях, указала дипломат."МИД незамедлительно развернул активную работу по данному сюжету на профильных многосторонних площадках в целях стимулирования их участников и руководство соответствующих международных организаций к тому, чтобы образумить британские и французские власти, зарвавшиеся в антироссийском угаре", - добавила Захарова.Она подчеркнула, что последствия этой безрассудной линии угрожают далеко не только безопасности России.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию.Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный предложил разместить ядерное оружие на УкраинеСБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпеВо взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение

