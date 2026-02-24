https://crimea.ria.ru/20260224/reyd-v-sevastopole-otkryli-1153454170.html

Рейд в Севастополе открыли

Катера и паромы возобновили рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T19:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Катера и паромы возобновили рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в Севастополе в 17:43. Ограничения действовали около полутора часов. На это время для горожан работали автобусы на компенсационных маршрутах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

