ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 24.02.2026
ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники
ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 24.02.2026
ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники
Еще четыре вражеских дрона уничтожены в первой половине дня над Черным морем и Татарстаном, проинформировали в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T14:50
2026-02-24T14:50
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
пво
черное море
татарстан
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Еще четыре вражеских дрона уничтожены в первой половине дня над Черным морем и Татарстаном, проинформировали в Минобороны РФ.По два вражеских дрона сбиты над территорией Республики Татарстан и акваторией Черного моря.Силы ПВО утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
крым
черное море
татарстан
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), пво, черное море, татарстан, министерство обороны рф
ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники

Минобороны: над Черным морем и Татарстаном уничтожены 4 БПЛА

14:50 24.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Еще четыре вражеских дрона уничтожены в первой половине дня над Черным морем и Татарстаном, проинформировали в Минобороны РФ.

"В период с 9.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении..

По два вражеских дрона сбиты над территорией Республики Татарстан и акваторией Черного моря.
Силы ПВО утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОЧерное мореТатарстанМинистерство обороны РФ
 
