ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Еще четыре вражеских дрона уничтожены в первой половине дня над Черным морем и Татарстаном, проинформировали в Минобороны РФ.По два вражеских дрона сбиты над территорией Республики Татарстан и акваторией Черного моря.Силы ПВО утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи отражают беспилотную атаку ВСУВойна против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделюВ Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей

