ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 24.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260224/pvo-sbila-5-ukrainskikh-dronov-nad-chernym-i-azovskim-moryami--1153436941.html
ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями
ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 24.02.2026
ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями
Силы ПВО утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T09:20
2026-02-24T09:20
крым
новости крыма
черное море
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости сво
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140534466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06eeb5146ec298a0846255faae9bb4f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Из них семь уничтожены над Краснодарским краем, четыре – над Черным морем, по два – над Белгородской и Саратовской областями, по одному – над Самарской, Ростовской областями и Азовским морем.За ночь над регионами России силы ПВО сбили 79 украинских беспилотников, в том числе 35 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщали ранее в российском оборонном ведомстве.
крым
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
Новости
крым, новости крыма, черное море, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво, атаки всу на крым
ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями

ПВО за два часа сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями

09:20 24.02.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.
"Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Из них семь уничтожены над Краснодарским краем, четыре – над Черным морем, по два – над Белгородской и Саратовской областями, по одному – над Самарской, Ростовской областями и Азовским морем.
За ночь над регионами России силы ПВО сбили 79 украинских беспилотников, в том числе 35 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщали ранее в российском оборонном ведомстве.
