ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями

Силы ПВО утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Из них семь уничтожены над Краснодарским краем, четыре – над Черным морем, по два – над Белгородской и Саратовской областями, по одному – над Самарской, Ростовской областями и Азовским морем.За ночь над регионами России силы ПВО сбили 79 украинских беспилотников, в том числе 35 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщали ранее в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и акваториями морейНад Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУВойна против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю
