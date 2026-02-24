https://crimea.ria.ru/20260224/putin-prizval-usilit-zaschischennost-dolzhnostnykh-lits-minoborony-1153450572.html
Путин призвал усилить защищенность должностных лиц Минобороны
Путин призвал усилить защищенность должностных лиц Минобороны
2026-02-24T16:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Федеральной службе безопасности России совместно с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.
"Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц Министерства обороны, ОПК, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах", – сказал глава государства.
Аналогичные меры необходимо предпринимать и в отношении лидеров общественного мнения, волонтеров, которым постоянно угрожает киевский режим, отметил российский лидер.
Также серьезные дополнительные меры должны быть приняты для охраны государственной границы, указал Путин.
"Надо укреплять ее инфраструктуру, повышать уровень боевой готовности и технической оснащенности пограничных органов", – уточнил он.
