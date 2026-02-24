Путин призвал усилить защищенность должностных лиц Минобороны

https://crimea.ria.ru/20260224/putin-prizval-usilit-zaschischennost-dolzhnostnykh-lits-minoborony-1153450572.html

2026-02-24T16:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Федеральной службе безопасности России совместно с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.Аналогичные меры необходимо предпринимать и в отношении лидеров общественного мнения, волонтеров, которым постоянно угрожает киевский режим, отметил российский лидер.Также серьезные дополнительные меры должны быть приняты для охраны государственной границы, указал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

