Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Противник понимает последствия использования против России ядерного компонента – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Противник России понимает последствия использования против нашей страны ядерного компонента. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ.
"Противник не брезгует никакими средствами. Вот уже в СМИ пошло, их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться", - сказал глава государства.
По словам Путина, в стремлении нанести России стратегическое поражение противники сами себя доведут до того, о чем потом придется пожалеть.
"Не получается нанести России стратегическое поражение, никак не получается. А так хочется. Жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Ищут любой способ, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты. Потом пожалеют", - отметил президент РФ.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию.
Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.
