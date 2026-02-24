https://crimea.ria.ru/20260224/putin-predupredil-o-posledstviyakh-peredachi-kievu-yadernogo-oruzhiya-1153450358.html

Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия

Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия

Противник России понимает последствия использования против нашей страны ядерного компонента. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T16:39

2026-02-24T16:39

2026-02-24T16:39

владимир путин (политик)

россия

ядерное оружие

безопасность

в мире

великобритания

франция

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148410609_0:128:3092:1867_1920x0_80_0_0_c304b1ebdf39d9caa5c5e634530c863e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Противник России понимает последствия использования против нашей страны ядерного компонента. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ.По словам Путина, в стремлении нанести России стратегическое поражение противники сами себя доведут до того, о чем потом придется пожалеть.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию.Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный предложил разместить ядерное оружие на УкраинеСБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпеВо взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение

россия

великобритания

франция

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, ядерное оружие, безопасность, в мире, великобритания, франция, новости, украина