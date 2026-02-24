Рейтинг@Mail.ru
Присвоил и проиграл 2 млн: житель Крыма обманул мать своего друга - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Присвоил и проиграл 2 млн: житель Крыма обманул мать своего друга
Присвоил и проиграл 2 млн: житель Крыма обманул мать своего друга - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Присвоил и проиграл 2 млн: житель Крыма обманул мать своего друга
Житель крымской столицы присвоил и проиграл в компьютерные игры более двух млн рублей, принадлежавших матери его друга. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T21:54
2026-02-24T21:54
прокуратура республики крым
симферополь
закон и право
новости крыма
приговор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146491314_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b6bd77634919712eb979f111f6185c4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Житель крымской столицы присвоил и проиграл в компьютерные игры более двух млн рублей, принадлежавших матери его друга. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.Злоумышленника задержали, свою вину он признал в полном объеме, раскаялся, возместил причиненный ущерб, но по решению суда все же получил четыре года условно с трехлетним испытательным сроком.
Присвоил и проиграл 2 млн: житель Крыма обманул мать своего друга

Житель Симферополя присвоил и проиграл чужие два млн рублей

21:54 24.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Житель крымской столицы присвоил и проиграл в компьютерные игры более двух млн рублей, принадлежавших матери его друга. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.
"Потерпевшая передала денежные средства в размере 2,2 млн рублей другу своего сына для оказания ей помощи в покупке товаров на одном из маркетплейсов и доставки их в офис. Однако 27-летний подсудимый похитил денежные средства и проиграл в компьютерных играх", – сказано в сообщении.
Злоумышленника задержали, свою вину он признал в полном объеме, раскаялся, возместил причиненный ущерб, но по решению суда все же получил четыре года условно с трехлетним испытательным сроком.
