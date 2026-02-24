https://crimea.ria.ru/20260224/prisvoil-i-proigral-2-mln-zhitel-kryma-obmanul-mat-svoego-druga-1153444407.html
Присвоил и проиграл 2 млн: житель Крыма обманул мать своего друга
Житель крымской столицы присвоил и проиграл в компьютерные игры более двух млн рублей, принадлежавших матери его друга. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Житель крымской столицы присвоил и проиграл в компьютерные игры более двух млн рублей, принадлежавших матери его друга. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.Злоумышленника задержали, свою вину он признал в полном объеме, раскаялся, возместил причиненный ущерб, но по решению суда все же получил четыре года условно с трехлетним испытательным сроком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самозанятый крымчанин обманул органы соцзащиты - приговорОбещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионовМошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей
