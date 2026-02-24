https://crimea.ria.ru/20260224/prichinoy-vzryva-u-savelovskogo-vokzala-v-moskve-stal-samopodryv--1153437541.html

Причиной взрыва у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв

Причиной взрыва у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Причиной взрыва у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв

Причиной взрыва возле машины ГАИ у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв преступника, его личность устанавливается, сообщили в СК. РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T10:21

2026-02-24T10:21

2026-02-24T10:30

москва

взрыв

гаи

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153437635_7:0:1246:697_1920x0_80_0_0_c803780ee8a265c39af3b2595b996cb4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Причиной взрыва возле машины ГАИ у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв преступника, его личность устанавливается, сообщили в СК.В настоящее время устанавливается личность мужчины, устроившего взрыв, и его возможных пособников."Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, иные возможные причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения", - сказала она.Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.19 февраля, В Ростовской области находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании ранил двоих полицейских гранатой и сам погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, взрыв, гаи, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости