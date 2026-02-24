Рейтинг@Mail.ru
Причиной взрыва у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Причиной взрыва у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв
Причиной взрыва у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Причиной взрыва у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв
Причиной взрыва возле машины ГАИ у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв преступника, его личность устанавливается, сообщили в СК. РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Причиной взрыва возле машины ГАИ у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв преступника, его личность устанавливается, сообщили в СК.В настоящее время устанавливается личность мужчины, устроившего взрыв, и его возможных пособников."Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, иные возможные причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения", - сказала она.Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.19 февраля, В Ростовской области находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании ранил двоих полицейских гранатой и сам погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Причиной взрыва у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв

Причиной взрыва возле машины ГАИ у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв - СК

10:21 24.02.2026 (обновлено: 10:30 24.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Причиной взрыва возле машины ГАИ у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв преступника, его личность устанавливается, сообщили в СК.
"Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате преступных действий один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - цитирует Петренко РИА Новости.
В настоящее время устанавливается личность мужчины, устроившего взрыв, и его возможных пособников.
"Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, иные возможные причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения", - сказала она.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
19 февраля, В Ростовской области находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании ранил двоих полицейских гранатой и сам погиб.
МоскваВзрывГАИПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
