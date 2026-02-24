Рейтинг@Mail.ru
При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260224/pri-vzryve-na-vokzale-v-moskve-pogib-politseyskiy-i-esche-dvoe-raneny-1153434541.html
При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены
При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены - РИА Новости Крым, 24.02.2026
При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены
Взрыв прогремел в ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве, погиб сотрудник ГАИ, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в МВД РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T06:03
2026-02-24T06:03
москва
происшествия
взрыв
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153434665_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_057d301a73fbeff8a3f1a6fb5df619fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве, погиб сотрудник ГАИ, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в МВД РФ. По данным силовиков, около 00:05 ночи к патрульным, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало неизвестное устройство.Погибшему старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь, добавили в МВД.По факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств). "Следователями и криминалистами СК России совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в сообщении СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Место, где произошел взрыв на Савеловском вокзале в Москве
Место, где произошел взрыв на Савеловском вокзале в Москве
2026-02-24T06:03
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153434665_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b38dc9d3d989ad53e77cf8a89589f7e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия, взрыв, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, видео
При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве, погиб сотрудник ГАИ, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в МВД РФ.
2026-02-24T06:03
true
PT0M10S
При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены

В Москве при взрыве на вокзале погиб полицейский и еще двое ранены

06:03 24.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве, погиб сотрудник ГАИ, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в МВД РФ.
По данным силовиков, около 00:05 ночи к патрульным, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало неизвестное устройство.
"Установлено, что преступник погиб на месте происшествия. В результате его действий один полицейский скончался, два госавтоинспектора получили ранения, они госпитализированы", - говорится в сообщении.
Погибшему старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь, добавили в МВД.
По факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).
"Следователями и криминалистами СК России совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в сообщении СК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МоскваПроисшествияВзрывМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50За неделю в Крыму в ДТП погиб один человек и 9 пострадали
09:28Захарова опровергла сообщения о нарушениях Будапештского меморандума
09:20ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями
09:12Площадки готовы: массовые занятия спортом вернутся в крымские дворы
09:06Пенсионер из Севастополя отсудил украденные мошенниками 1,2 млн рублей
08:59Пейзаж Айвазовского выставят на торги за 60 миллионов рублей
08:39В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах
08:23Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации
07:59В Севастополе за неделю упали цены на мясо и выросли на свеклу и картошку
07:43Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю
07:24Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников
07:21Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии
07:10Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма
06:56В Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение
06:28Целенаправленная работа: участники программы "Герои Крыма" усилят власть
06:23Восемь человек пострадали в тройном ДТП под Ростовом
06:15В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей
06:03При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены 0:10
00:01Какой сегодня праздник: 24 февраля
00:00Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник
Лента новостейМолния