При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены

Взрыв прогремел в ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве, погиб сотрудник ГАИ, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в МВД РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве, погиб сотрудник ГАИ, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в МВД РФ. По данным силовиков, около 00:05 ночи к патрульным, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало неизвестное устройство.Погибшему старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь, добавили в МВД.По факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств). "Следователями и криминалистами СК России совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в сообщении СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

