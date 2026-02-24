При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены

https://crimea.ria.ru/20260224/pri-vzryve-na-vokzale-v-moskve-pogib-politseyskiy-i-esche-dvoe-raneny-1153434541.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве, погиб сотрудник ГАИ, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в МВД РФ. По данным силовиков, около 00:05 ночи к патрульным, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало неизвестное устройство.Погибшему старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь, добавили в МВД.По факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств). "Следователями и криминалистами СК России совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в сообщении СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
