https://crimea.ria.ru/20260224/po-raznym-skhemam-sevastopoltsy-otdali-aferistam-6-mln-za-chetyre-dnya-1153449758.html

По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня

По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня - РИА Новости Крым, 24.02.2026

По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня

Семеро жителей Севастополя отдали мошенникам более 6 миллионов рублей за четыре дня. Об этом информирует пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T21:31

2026-02-24T21:31

2026-02-24T21:31

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

мошенничество

полиция севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149947011_74:0:1208:638_1920x0_80_0_0_5f6de364adf400ede6081b76bada5fb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Семеро жителей Севастополя отдали мошенникам более 6 миллионов рублей за четыре дня. Об этом информирует пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, злоумышленники использовали различные схемы обмана: от звонков от имени сотрудников правоохранительных органов до взлома аккаунтов в социальных сетях.Наибольшей суммы – 3,2 млн рублей – лишился 18-летний юноша, которому мошенники под видом полицейских предложили перевести деньги на указанные счета якобы для их "декларирования". Трое пожилых женщин отдали аферистам 1 млн, 1,3 млн и 105 тысяч рублей поверив звонившим "сотрудникам ФСБ, "СевЭнерго", портала Госуслуг, Центрального банка".Кроме того, 35-летняя горожанка лишилась 350 тысяч по схеме с "инвестированием в криптовалюты", а 41-летняя женщина поверила лже-сотруднику банка, который под предлогом продления договора обслуживания банковской карты, завладел ее деньгами в размере 59 тысяч рублей.Ранее в Севастополе 87-летнему мужчине, ставшему жертвой телефонных мошенников, удалось с помощью прокуратуры добиться возврата более 1,2 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники отобрали у 16 человек 8,5 миллионов рублейСамозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря законуГлава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, мошенничество, полиция севастополя