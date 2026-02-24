https://crimea.ria.ru/20260224/po-raznym-skhemam-sevastopoltsy-otdali-aferistam-6-mln-za-chetyre-dnya-1153449758.html
По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня
По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня - РИА Новости Крым, 24.02.2026
По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня
Семеро жителей Севастополя отдали мошенникам более 6 миллионов рублей за четыре дня. Об этом информирует пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T21:31
2026-02-24T21:31
2026-02-24T21:31
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
мошенничество
полиция севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149947011_74:0:1208:638_1920x0_80_0_0_5f6de364adf400ede6081b76bada5fb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Семеро жителей Севастополя отдали мошенникам более 6 миллионов рублей за четыре дня. Об этом информирует пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, злоумышленники использовали различные схемы обмана: от звонков от имени сотрудников правоохранительных органов до взлома аккаунтов в социальных сетях.Наибольшей суммы – 3,2 млн рублей – лишился 18-летний юноша, которому мошенники под видом полицейских предложили перевести деньги на указанные счета якобы для их "декларирования". Трое пожилых женщин отдали аферистам 1 млн, 1,3 млн и 105 тысяч рублей поверив звонившим "сотрудникам ФСБ, "СевЭнерго", портала Госуслуг, Центрального банка".Кроме того, 35-летняя горожанка лишилась 350 тысяч по схеме с "инвестированием в криптовалюты", а 41-летняя женщина поверила лже-сотруднику банка, который под предлогом продления договора обслуживания банковской карты, завладел ее деньгами в размере 59 тысяч рублей.Ранее в Севастополе 87-летнему мужчине, ставшему жертвой телефонных мошенников, удалось с помощью прокуратуры добиться возврата более 1,2 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники отобрали у 16 человек 8,5 миллионов рублейСамозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря законуГлава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149947011_215:0:1066:638_1920x0_80_0_0_1b8d1f3a22ddfe0340c301074f32b575.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, мошенничество, полиция севастополя
По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня
МВД: севастопольцы отдали мошенникам более 6 миллионов рублей за четыре дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Семеро жителей Севастополя отдали мошенникам более 6 миллионов рублей за четыре дня. Об этом информирует пресс-служба полиции города.
"За прошедшие четыре дня жертвами дистанционных мошенников стали семь жителей Севастополя в возрасте от 18 до 77 лет. Общая сумма ущерба составила 6 млн 82 тысячи рублей", – сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, злоумышленники использовали различные схемы обмана: от звонков от имени сотрудников правоохранительных органов до взлома аккаунтов в социальных сетях.
Наибольшей суммы – 3,2 млн рублей – лишился 18-летний юноша, которому мошенники под видом полицейских предложили перевести деньги на указанные счета якобы для их "декларирования". Трое пожилых женщин отдали аферистам 1 млн, 1,3 млн и 105 тысяч рублей поверив звонившим "сотрудникам ФСБ, "СевЭнерго", портала Госуслуг, Центрального банка".
"25-летняя девушка получила сообщение в социальной сети от аккаунта матери с просьбой занять денежные средства. Переведя 13 тыс рублей, потерпевшая впоследствии выяснила, что страница родственницы была взломана мошенниками", - привели еще один эпизод в полиции.
Кроме того, 35-летняя горожанка лишилась 350 тысяч по схеме с "инвестированием в криптовалюты", а 41-летняя женщина поверила лже-сотруднику банка, который под предлогом продления договора обслуживания банковской карты, завладел ее деньгами в размере 59 тысяч рублей.
Ранее в Севастополе 87-летнему мужчине, ставшему жертвой телефонных мошенников, удалось с помощью прокуратуры добиться возврата более 1,2 млн рублей
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: