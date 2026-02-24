Рейтинг@Mail.ru
По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня - РИА Новости Крым, 24.02.2026
По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня
По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня - РИА Новости Крым, 24.02.2026
По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня
Семеро жителей Севастополя отдали мошенникам более 6 миллионов рублей за четыре дня. Об этом информирует пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Семеро жителей Севастополя отдали мошенникам более 6 миллионов рублей за четыре дня. Об этом информирует пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, злоумышленники использовали различные схемы обмана: от звонков от имени сотрудников правоохранительных органов до взлома аккаунтов в социальных сетях.Наибольшей суммы – 3,2 млн рублей – лишился 18-летний юноша, которому мошенники под видом полицейских предложили перевести деньги на указанные счета якобы для их "декларирования". Трое пожилых женщин отдали аферистам 1 млн, 1,3 млн и 105 тысяч рублей поверив звонившим "сотрудникам ФСБ, "СевЭнерго", портала Госуслуг, Центрального банка".Кроме того, 35-летняя горожанка лишилась 350 тысяч по схеме с "инвестированием в криптовалюты", а 41-летняя женщина поверила лже-сотруднику банка, который под предлогом продления договора обслуживания банковской карты, завладел ее деньгами в размере 59 тысяч рублей.Ранее в Севастополе 87-летнему мужчине, ставшему жертвой телефонных мошенников, удалось с помощью прокуратуры добиться возврата более 1,2 млн рублей.
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, мошенничество, полиция севастополя
По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня

МВД: севастопольцы отдали мошенникам более 6 миллионов рублей за четыре дня

21:31 24.02.2026
 
© Прокуратура СевастополяИзъятые у курьера мошенников деньги
Изъятые у курьера мошенников деньги
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Семеро жителей Севастополя отдали мошенникам более 6 миллионов рублей за четыре дня. Об этом информирует пресс-служба полиции города.
"За прошедшие четыре дня жертвами дистанционных мошенников стали семь жителей Севастополя в возрасте от 18 до 77 лет. Общая сумма ущерба составила 6 млн 82 тысячи рублей", – сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, злоумышленники использовали различные схемы обмана: от звонков от имени сотрудников правоохранительных органов до взлома аккаунтов в социальных сетях.
Наибольшей суммы – 3,2 млн рублей – лишился 18-летний юноша, которому мошенники под видом полицейских предложили перевести деньги на указанные счета якобы для их "декларирования". Трое пожилых женщин отдали аферистам 1 млн, 1,3 млн и 105 тысяч рублей поверив звонившим "сотрудникам ФСБ, "СевЭнерго", портала Госуслуг, Центрального банка".
"25-летняя девушка получила сообщение в социальной сети от аккаунта матери с просьбой занять денежные средства. Переведя 13 тыс рублей, потерпевшая впоследствии выяснила, что страница родственницы была взломана мошенниками", - привели еще один эпизод в полиции.
Кроме того, 35-летняя горожанка лишилась 350 тысяч по схеме с "инвестированием в криптовалюты", а 41-летняя женщина поверила лже-сотруднику банка, который под предлогом продления договора обслуживания банковской карты, завладел ее деньгами в размере 59 тысяч рублей.
Ранее в Севастополе 87-летнему мужчине, ставшему жертвой телефонных мошенников, удалось с помощью прокуратуры добиться возврата более 1,2 млн рублей.
