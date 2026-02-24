https://crimea.ria.ru/20260224/ploschadki-gotovy-massovye-zanyatiya-sportom-vernutsya-v-krymskie-dvory-1153126133.html
Площадки готовы: массовые занятия спортом вернутся в крымские дворы
Площадки готовы: массовые занятия спортом вернутся в крымские дворы - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Площадки готовы: массовые занятия спортом вернутся в крымские дворы
Приобщить крымчан к массовым занятиям спортом призван объявленный на полуострове "Год дворового спорта". Множество новых площадок во дворах жилых домов уже... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Приобщить крымчан к массовым занятиям спортом призван объявленный на полуострове "Год дворового спорта". Множество новых площадок во дворах жилых домов уже построены и количество их будет расти и дальше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комиссии ОП РК по делам молодежи, массового спорта и туризма Ольга Безугловец.Одной из задач дворового спорта председатель комиссии считает соорганизацию жителей на придомовых территориях."Жители смогут вместе освоить тренажеры, которые уже установлены – доски для качания пресса, турники", – рассуждает собеседница.В связи с большим количеством планов по мероприятиям в рамках реализации "Года дворового спорта" председатель профильной комиссии отметила, что работа по увеличению количества спортплощадок разной направленности будет продолжена.Год дворового спорта официально объявлен распоряжением Главы Республики, уточнила председатель комиссии."Когда есть объявленный распоряжением Главы "Год дворового массового спорта", то и наши управляющие компании, муниципалитеты помогут выйти на эти площадки. Очень надеюсь на содействие управляющих компаний в проведении спортивных мероприятий", – подытожила собеседница.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым
. Приобщить крымчан к массовым занятиям спортом призван объявленный на полуострове "Год дворового спорта". Множество новых площадок во дворах жилых домов уже построены и количество их будет расти и дальше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала председатель комиссии ОП РК по делам молодежи, массового спорта и туризма Ольга Безугловец.
"Мне кажется, пришла пора "Года дворового спорта" потому что в наших дворах появилось огромное количество спортивных площадок. Даже в самых маленьких селах. Но присутствует один маленький негативный фактор – очень много спортивных площадок во дворах не задействованы не потому, что они в плохом состоянии, а дело в том, что очень многие люди стесняются выйти во двор и начать заниматься физкультурой", – выразила мнение гостья эфира.
Одной из задач дворового спорта председатель комиссии считает соорганизацию жителей на придомовых территориях.
"Жители смогут вместе освоить тренажеры, которые уже установлены – доски для качания пресса, турники", – рассуждает собеседница.
В связи с большим количеством планов по мероприятиям в рамках реализации "Года дворового спорта" председатель профильной комиссии отметила, что работа по увеличению количества спортплощадок разной направленности будет продолжена.
"Работа не останавливается в муниципалитетах. И это – инициативное бюджетирование, Минспорт Крыма занимается этим вопросом. И, если вы заметили, во дворах все больше и больше устанавливают антивандальных теннисных столов, на этот год уже запланирована установка не одного десятка. Работа по установке спортплощадок есть и будет продолжаться. Теперь задача туда привести людей", – поделилась гостья студии.
Год дворового спорта официально объявлен распоряжением Главы Республики, уточнила председатель комиссии.
"Когда есть объявленный распоряжением Главы "Год дворового массового спорта", то и наши управляющие компании, муниципалитеты помогут выйти на эти площадки. Очень надеюсь на содействие управляющих компаний в проведении спортивных мероприятий", – подытожила собеседница.
