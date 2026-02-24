https://crimea.ria.ru/20260224/ploschadki-gotovy-massovye-zanyatiya-sportom-vernutsya-v-krymskie-dvory-1153126133.html

Площадки готовы: массовые занятия спортом вернутся в крымские дворы

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Приобщить крымчан к массовым занятиям спортом призван объявленный на полуострове "Год дворового спорта". Множество новых площадок во дворах жилых домов уже построены и количество их будет расти и дальше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комиссии ОП РК по делам молодежи, массового спорта и туризма Ольга Безугловец.Одной из задач дворового спорта председатель комиссии считает соорганизацию жителей на придомовых территориях."Жители смогут вместе освоить тренажеры, которые уже установлены – доски для качания пресса, турники", – рассуждает собеседница.В связи с большим количеством планов по мероприятиям в рамках реализации "Года дворового спорта" председатель профильной комиссии отметила, что работа по увеличению количества спортплощадок разной направленности будет продолжена.Год дворового спорта официально объявлен распоряжением Главы Республики, уточнила председатель комиссии."Когда есть объявленный распоряжением Главы "Год дворового массового спорта", то и наши управляющие компании, муниципалитеты помогут выйти на эти площадки. Очень надеюсь на содействие управляющих компаний в проведении спортивных мероприятий", – подытожила собеседница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он былВ Ялте появится три десятка новых детских и спортивных площадокСпортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт

