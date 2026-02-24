Рейтинг@Mail.ru
Пейзаж Айвазовского выставят на торги за 60 миллионов рублей
Пейзаж Айвазовского выставят на торги за 60 миллионов рублей
Пейзаж Айвазовского выставят на торги за 60 миллионов рублей
Пейзаж Айвазовского выставят на торги за 60 миллионов рублей
Пейзаж "Лунная ночь в Крыму" Ивана Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей, также на аукционе 1 марта будут представлены картины Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" за 50 миллионов рублей и "Нарцисс" Ильи Репина за 45 миллионов рублей.
2026-02-24T08:59
2026-02-24T09:56
крым
новости крыма
иван айвазовский
аукцион
москва
живопись
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Пейзаж "Лунная ночь в Крыму" Ивана Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей, также на аукционе 1 марта будут представлены картины Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" за 50 миллионов рублей и "Нарцисс" Ильи Репина за 45 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского аукционного дома пишет РИА Новости.Среди лотов также заявлены работы Валентина Серова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Василия Поленова и других. Общая стоимость коллекции на торгах - 1 миллиард рублей.Кроме того, топ-лотом эксперты называют пейзаж Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" 1889 года, оцененный в 50 миллионов рублей. В пресс-службе отметили, что картина принадлежала известному советскому ученому-изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу и была представлена публике дважды в Государственной Третьяковской галерее - в 1938 и 1960 годах, а также в Государственном Русском музее в 1960-1961 годах. По словам историка искусств и коллекционера Сергея Подстаницкого, пейзаж "Восход луны. Деревня" исполнен в типичной для Исаака Левитана манере.На аукционе будет также представлено 25 портретов. Центральное место среди них занимает "Нарцисс" Ильи Репина 1917 года. В аукционном доме рассказали, что картина была приобретена из личной коллекции художника в 1920 году юристом и покровителем искусств Василием Леви, затем была передана в дар галерее Stiftelsen Jämtlands läns Konstförening в Швейцарии. Резервная цена произведения достигает 45 миллионов рублей.Особняком также стоит еще одна работа Айвазовского - рисунок "Пароходофрегат Владимир" 1852 года, на котором художник путешествовал с императором Николаем I.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, иван айвазовский, аукцион, москва, живопись
Пейзаж Айвазовского выставят на торги за 60 миллионов рублей

Пейзаж "Лунная ночь в Крыму" Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов

08:59 24.02.2026 (обновлено: 09:56 24.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев
Открытие выставки "Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" в Санкт-Петербурге
Открытие выставки Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Пейзаж "Лунная ночь в Крыму" Ивана Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей, также на аукционе 1 марта будут представлены картины Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" за 50 миллионов рублей и "Нарцисс" Ильи Репина за 45 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского аукционного дома пишет РИА Новости.
Среди лотов также заявлены работы Валентина Серова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Василия Поленова и других. Общая стоимость коллекции на торгах - 1 миллиард рублей.
"Жемчужиной собрания эксперты называют пейзаж "Лунная ночь в Крыму" кисти Ивана Айвазовского, 1861 год. Эстимейт полотна размером более полуметра с автографом мастера составил 60 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, топ-лотом эксперты называют пейзаж Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" 1889 года, оцененный в 50 миллионов рублей. В пресс-службе отметили, что картина принадлежала известному советскому ученому-изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу и была представлена публике дважды в Государственной Третьяковской галерее - в 1938 и 1960 годах, а также в Государственном Русском музее в 1960-1961 годах. По словам историка искусств и коллекционера Сергея Подстаницкого, пейзаж "Восход луны. Деревня" исполнен в типичной для Исаака Левитана манере.
На аукционе будет также представлено 25 портретов. Центральное место среди них занимает "Нарцисс" Ильи Репина 1917 года. В аукционном доме рассказали, что картина была приобретена из личной коллекции художника в 1920 году юристом и покровителем искусств Василием Леви, затем была передана в дар галерее Stiftelsen Jämtlands läns Konstförening в Швейцарии. Резервная цена произведения достигает 45 миллионов рублей.
Особняком также стоит еще одна работа Айвазовского - рисунок "Пароходофрегат Владимир" 1852 года, на котором художник путешествовал с императором Николаем I.
