Пейзаж Айвазовского выставят на торги за 60 миллионов рублей

2026-02-24T08:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Пейзаж "Лунная ночь в Крыму" Ивана Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей, также на аукционе 1 марта будут представлены картины Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" за 50 миллионов рублей и "Нарцисс" Ильи Репина за 45 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского аукционного дома пишет РИА Новости.Среди лотов также заявлены работы Валентина Серова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Василия Поленова и других. Общая стоимость коллекции на торгах - 1 миллиард рублей.Кроме того, топ-лотом эксперты называют пейзаж Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" 1889 года, оцененный в 50 миллионов рублей. В пресс-службе отметили, что картина принадлежала известному советскому ученому-изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу и была представлена публике дважды в Государственной Третьяковской галерее - в 1938 и 1960 годах, а также в Государственном Русском музее в 1960-1961 годах. По словам историка искусств и коллекционера Сергея Подстаницкого, пейзаж "Восход луны. Деревня" исполнен в типичной для Исаака Левитана манере.На аукционе будет также представлено 25 портретов. Центральное место среди них занимает "Нарцисс" Ильи Репина 1917 года. В аукционном доме рассказали, что картина была приобретена из личной коллекции художника в 1920 году юристом и покровителем искусств Василием Леви, затем была передана в дар галерее Stiftelsen Jämtlands läns Konstförening в Швейцарии. Резервная цена произведения достигает 45 миллионов рублей.Особняком также стоит еще одна работа Айвазовского - рисунок "Пароходофрегат Владимир" 1852 года, на котором художник путешествовал с императором Николаем I.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

