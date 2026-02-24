Рейтинг@Mail.ru
Пенсионер из Севастополя отсудил украденные мошенниками 1,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Пенсионер из Севастополя отсудил украденные мошенниками 1,2 млн рублей
В Севастополе 87-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, но с помощью прокуратуры ему удалось добиться решения суда о возврате более 1,2 млн рублей... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе 87-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, но с помощью прокуратуры ему удалось добиться решения суда о возврате более 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Как выяснилось, в августе 2023 года пенсионеру позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками правоохранительных и финансовых служб и убедили его, что деньги нужно срочно перевести на "безопасный" счет. Мужчина поверил и отправил все свои сбережения.По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Во время расследования нашли владельца счета, куда поступили деньги. Им оказался 53-летний житель Республики Татарстан.Ранее сообщалось, что в Крыму дистанционные мошенники выманили у участника специальной военной операции полмиллиона рублей. Пытаясь купить автомобиль, мужчина, введенный в заблуждение, перевел деньги на фиктивный счет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновыхВ Сочи 20-летний аферист дважды продал чужую машинуВ Севастополе мошенники отобрали у 16 человек 8,5 миллионов рублей
прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, мошенничество, крым
Пенсионер из Севастополя отсудил украденные мошенниками 1,2 млн рублей

В Севастополе пенсионеру вернули украденные мошенниками 1,2 млн рублей

09:06 24.02.2026 (обновлено: 09:56 24.02.2026)
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе 87-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, но с помощью прокуратуры ему удалось добиться решения суда о возврате более 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, в августе 2023 года пенсионеру позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками правоохранительных и финансовых служб и убедили его, что деньги нужно срочно перевести на "безопасный" счет. Мужчина поверил и отправил все свои сбережения.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Во время расследования нашли владельца счета, куда поступили деньги. Им оказался 53-летний житель Республики Татарстан.
"В целях защиты прав потерпевшего прокурор направил в Высокогорский районный суд Республики Татарстан иск к владельцу счета о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму более 1,2 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокурора", — рассказали в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Крыму дистанционные мошенники выманили у участника специальной военной операции полмиллиона рублей. Пытаясь купить автомобиль, мужчина, введенный в заблуждение, перевел деньги на фиктивный счет.
Прокуратура города СевастополяСевастопольНовости СевастополяМошенничествоКрым
 
