Опасный контент: в Кремле прокомментировали замедление Telegram
2026-02-24T13:18
2026-02-24T13:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Telegram фиксируется большое количество потенциально опасного для России контента. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он указал, что Кремль не уполномочен принимать решение о блокировке мессенджеров, в том числе Telegram. Это прерогатива профильных ведомств.Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства, заявлял ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Сейчас есть замедление в загрузке больших файлов в мессенджере, но основной функционал доступен.
новости, кремль, дмитрий песков, telegram, интернет
Опасный контент: в Кремле прокомментировали замедление Telegram

В Telegram фиксируется много потенциально опасного для России контента – Песков

13:18 24.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Telegram фиксируется большое количество потенциально опасного для России контента. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны", – констатировал Песков.
При этом он указал, что Кремль не уполномочен принимать решение о блокировке мессенджеров, в том числе Telegram. Это прерогатива профильных ведомств.
"На основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными", – указал официальный представитель российского лидера.
Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства, заявлял ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Сейчас есть замедление в загрузке больших файлов в мессенджере, но основной функционал доступен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram
Telegram будет работать в зоне спецоперации
Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
 
НовостиКремльДмитрий ПесковTelegramИнтернет
 
Лента новостейМолния