Опасный контент: в Кремле прокомментировали замедление Telegram

2026-02-24T13:18
2026-02-24T13:18
2026-02-24T13:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Telegram фиксируется большое количество потенциально опасного для России контента. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он указал, что Кремль не уполномочен принимать решение о блокировке мессенджеров, в том числе Telegram. Это прерогатива профильных ведомств.Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства, заявлял ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Сейчас есть замедление в загрузке больших файлов в мессенджере, но основной функционал доступен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в TelegramTelegram будет работать в зоне спецоперацииTelegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
