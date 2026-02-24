https://crimea.ria.ru/20260224/nuzhno-isklyuchit-vneshnee-vmeshatelstvo-v-khod-vyborov-v-gosdumu--putin-1153450909.html

Нужно исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Любое внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в Госдуму должно быть исключено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.Нейтрализация подобных угроз является задачей в том числе и ФСБ, подчеркнул Путин.Также актуальной задачей Федеральной службы безопасности остается борьба с экстремизмом, указал российский лидер.Среди других приоритетов работы ФСБ Путин указал обеспечение экономической безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

