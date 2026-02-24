Рейтинг@Mail.ru
Нужно исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму – Путин - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Нужно исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму – Путин
Нужно исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму – Путин - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Нужно исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму – Путин
Любое внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в Госдуму должно быть исключено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости Крым, 24.02.2026
владимир путин (политик)
новости
политика
государственная дума рф
выборы
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Любое внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в Госдуму должно быть исключено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.Нейтрализация подобных угроз является задачей в том числе и ФСБ, подчеркнул Путин.Также актуальной задачей Федеральной службы безопасности остается борьба с экстремизмом, указал российский лидер.Среди других приоритетов работы ФСБ Путин указал обеспечение экономической безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), новости, политика, государственная дума рф, выборы, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Нужно исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму – Путин

Путин призвал исключить внешнее вмешательство в ход кампании по выборам в Госдуму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Любое внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в Госдуму должно быть исключено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.

"Особое внимание в этой связи нужно уделить обеспечению комплексной безопасности предстоящих выборов в Государственную Думу, в другие органы власти. Важно, чтобы они прошли в строгом соответствии с законом, отразили подлинную, суверенную волю народа России, чтобы было исключено любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию", - сказал он.

Нейтрализация подобных угроз является задачей в том числе и ФСБ, подчеркнул Путин.
Также актуальной задачей Федеральной службы безопасности остается борьба с экстремизмом, указал российский лидер.
"За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество", - поручил президент.
Среди других приоритетов работы ФСБ Путин указал обеспечение экономической безопасности.

"В условиях жесткого санкционного давления важно продолжать работу по защите прав российского бизнеса, активно противодействовать преступлениям в финансовой и банковской сферах", – заключил он.

Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
16:54
Путин призвал усилить защищенность должностных лиц Минобороны
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
