Нужно исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму – Путин
Путин призвал исключить внешнее вмешательство в ход кампании по выборам в Госдуму
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Любое внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в Госдуму должно быть исключено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.
"Особое внимание в этой связи нужно уделить обеспечению комплексной безопасности предстоящих выборов в Государственную Думу, в другие органы власти. Важно, чтобы они прошли в строгом соответствии с законом, отразили подлинную, суверенную волю народа России, чтобы было исключено любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию", - сказал он.
Нейтрализация подобных угроз является задачей в том числе и ФСБ, подчеркнул Путин.
Также актуальной задачей Федеральной службы безопасности остается борьба с экстремизмом, указал российский лидер.
"За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество", - поручил президент.
Среди других приоритетов работы ФСБ Путин указал обеспечение экономической безопасности.
"В условиях жесткого санкционного давления важно продолжать работу по защите прав российского бизнеса, активно противодействовать преступлениям в финансовой и банковской сферах", – заключил он.
