Новости СВО: Киев теряет боевиков и территории - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Новости СВО: Киев теряет боевиков и территории
Новости СВО: Киев теряет боевиков и территории - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Новости СВО: Киев теряет боевиков и территории
Российские военные за сутки боев в зоне спецоперации уничтожили еще 1075 боевиков, военную технику и вооружения противника, и подвинулись вперед на различных... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T12:40
2026-02-24T13:11
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151508391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a4a04a88445f6b6f3f63e555586277b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев в зоне спецоперации уничтожили еще 1075 боевиков, военную технику и вооружения противника, и подвинулись вперед на различных направлениях. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ – до 215 солдат, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня западного производства и два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и десять складов материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Враг потерял до 170 боевиков, три боевые бронированные машины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 115 человек, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Военнослужащие группы войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 335 вражеских солдат, боевую бронированную машину, девять автомобилей и реактивную систему залпового огня.Бойцы подразделений "Востока" уничтожили до 170 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины и 18 автомобилей.Подразделения "Днепра" разбили до 70 украинских неонацистов, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, шесть снарядов реактивной системы залпового огня и 380 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 184 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 851 танк и другие боевые бронированные машины, 1 673 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 460 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 166 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской областиБритания и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой - СВРМассированный удар возмездия по Украине: что поражено
1920
1920
true
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО: Киев теряет боевиков и территории

ВСУ за сутки потеряли свыше 1 075 боевиков в зоне спецоперации

12:40 24.02.2026 (обновлено: 13:11 24.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев в зоне спецоперации уничтожили еще 1075 боевиков, военную технику и вооружения противника, и подвинулись вперед на различных направлениях. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ – до 215 солдат, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня западного производства и два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и десять складов материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Враг потерял до 170 боевиков, три боевые бронированные машины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 115 человек, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Военнослужащие группы войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 335 вражеских солдат, боевую бронированную машину, девять автомобилей и реактивную систему залпового огня.
Сводка Минобороны РФ на 24 февраля 2026 годаСводка Минобороны РФ на 24 февраля 2026 года
Бойцы подразделений "Востока" уничтожили до 170 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины и 18 автомобилей.
Подразделения "Днепра" разбили до 70 украинских неонацистов, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, шесть снарядов реактивной системы залпового огня и 380 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 184 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 851 танк и другие боевые бронированные машины, 1 673 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 460 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 166 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области
Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой - СВР
Массированный удар возмездия по Украине: что поражено
 
