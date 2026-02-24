Рейтинг@Mail.ru
Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников
Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников
За ночь над регионами России силы ПВО сбили 79 украинских беспилотников, в том числе 35 - над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T07:24
2026-02-24T07:24
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
крым
черное море
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
министерство обороны рф
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силы ПВО сбили 79 украинских беспилотников, в том числе 35 - над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 23 февраля до 7.00 мск 24 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В Севастополе в ночь на вторник работала ПВО, над морем сбили семь воздушных целей. В городе была объявлена воздушная тревога.Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. До этого в акватории морей и над полуостровом были уничтожены 27 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
черное море
азовское море
новости сво, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, крым, черное море, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, новости крыма, срочные новости крыма
Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников

Над Крымом и в акваториях Черного и Азовского морей ночью сбили 35 беспилотников ВСУ

07:24 24.02.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силы ПВО сбили 79 украинских беспилотников, в том числе 35 - над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 23 февраля до 7.00 мск 24 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
  • 21 БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области,
  • 15 – над территорией Краснодарского края,
  • 15 – над акваторией Черного моря,
  • 11 – над территорией Республики Крым,
  • 9 – над акваторией Азовского моря,
  • 5 – над территорией Саратовской области,
  • 1 – над территорией Республики Адыгея,
  • 1 – над территорией Курской области,
  • 1 – над территорией Ростовской области.
В Севастополе в ночь на вторник работала ПВО, над морем сбили семь воздушных целей. В городе была объявлена воздушная тревога.
Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. До этого в акватории морей и над полуостровом были уничтожены 27 БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольКрымЧерное мореАзовское мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
Лента новостейМолния