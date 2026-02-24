https://crimea.ria.ru/20260224/nochnaya-ataka-vsu-na-krym---sily-pvo-sbili-35-bespilotnikov-1153435785.html

Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников

Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников

За ночь над регионами России силы ПВО сбили 79 украинских беспилотников, в том числе 35 - над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силы ПВО сбили 79 украинских беспилотников, в том числе 35 - над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 23 февраля до 7.00 мск 24 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В Севастополе в ночь на вторник работала ПВО, над морем сбили семь воздушных целей. В городе была объявлена воздушная тревога.Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. До этого в акватории морей и над полуостровом были уничтожены 27 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

