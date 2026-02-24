https://crimea.ria.ru/20260224/ne-poteryal-ni-odnogo-moryaka-i-korablya--chem-zapomnilsya-legendarnyy-ushakov-1153451052.html
Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 24 февраля исполняется 281 год со дня рождения одного из создателей морской пехоты, победоносного адмирала, который не потерпел ни единого поражения в морских баталиях, командующего Черноморским флотом и русско-турецкой армадой в Средиземном море, непобедимого "Ушак-паши" – русского флотоводца Федора Ушакова.24 февраля в день рождения знаменитого военачальника РИА Новости Крым подготовило краткую инфографику.Федор Ушаков появился на свет в 1745 году в селе Бурнаково Ярославской губернии в небогатом дворянском семействе. В 16 лет он был отправлен в Петербург и зачислен в Морской шляхетский кадетский корпус.Свое первое плавание Ушаков совершил в 1766 из Кронштадта вокруг Скандинавии до Шпицбергена, в Архангельск и обратно. Уже в июле 1769 года Федор Федорович получил чин лейтенанта. В 1772 году он руководил спасательными работами на Дону, командовал палубным ботом "Курьер", ходил в Феодосию, Таганрог, нес брандвахтенную службу у Керчи.Осенью 1773 года Ушаков получил под командование один из самых больших кораблей в Азовской флотилии – 16-пушечный корабль "Модон", на котором ходил по Азовскому и Черному морям.На Черноморский флот будущего командующего перевели в 1783 году. Ушакова назначили командиром заложенного 66-пушечного корабля "Святой Павел" и отправили в Херсон.В 1793 году Федор Федорович был произведен в вице-адмиралы. Во время Средиземноморского похода 1798–1800 годов он проявил себя как крупный флотоводец, искусный политик и дипломат.С 1798 по 1800 годы Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море. При его участии была создана греческая Республика Семи Островов, просуществовавшая под протекторатом России и Турции до 1815 года.За всю свою военно-морскую карьеру адмирал Федор Ушаков не потерял ни одного корабля и не оставил ни одного матроса во вражеском плену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сражение у Тендровской косы – инфографикаВ Симферополе открыли памятник адмиралу Федору УшаковуВ Крыму показали автограф Суворова и документы времен Екатерины II
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 24 февраля исполняется 281 год со дня рождения одного из создателей морской пехоты, победоносного адмирала, который не потерпел ни единого поражения в морских баталиях, командующего Черноморским флотом и русско-турецкой армадой в Средиземном море, непобедимого "Ушак-паши" – русского флотоводца Федора Ушакова.
24 февраля в день рождения знаменитого военачальника
подготовило краткую инфографику.
Федор Ушаков появился на свет в 1745 году в селе Бурнаково Ярославской губернии в небогатом дворянском семействе. В 16 лет он был отправлен в Петербург и зачислен в Морской шляхетский кадетский корпус.
Свое первое плавание Ушаков совершил в 1766 из Кронштадта вокруг Скандинавии до Шпицбергена, в Архангельск и обратно. Уже в июле 1769 года Федор Федорович получил чин лейтенанта. В 1772 году он руководил спасательными работами на Дону, командовал палубным ботом "Курьер", ходил в Феодосию, Таганрог, нес брандвахтенную службу у Керчи.
Осенью 1773 года Ушаков получил под командование один из самых больших кораблей в Азовской флотилии – 16-пушечный корабль "Модон", на котором ходил по Азовскому и Черному морям.
На Черноморский флот будущего командующего перевели в 1783 году. Ушакова назначили командиром заложенного 66-пушечного корабля "Святой Павел" и отправили в Херсон.
С началом Русско-турецкой войны, 14 июля 1788 года, в сражении у острова Фидониси Ушаков обратил противника в бегство. За заслуги в бою он был награжден орденами Св. Владимира 3-й степени и Св. Георгия 4-й степени. В апреле 1789 года Ушаков был произведен в контр-адмиралы, а через год – в марте принял на себя руководство Черноморским флотом.
В 1793 году Федор Федорович был произведен в вице-адмиралы. Во время Средиземноморского похода 1798–1800 годов он проявил себя как крупный флотоводец, искусный политик и дипломат.
С 1798 по 1800 годы Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море. При его участии была создана греческая Республика Семи Островов, просуществовавшая под протекторатом России и Турции до 1815 года.
За всю свою военно-морскую карьеру адмирал Федор Ушаков не потерял ни одного корабля и не оставил ни одного матроса во вражеском плену.
