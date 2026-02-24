Рейтинг@Mail.ru
Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
24 февраля исполняется 281 год со дня рождения одного из создателей морской пехоты, победоносного адмирала, который не потерпел ни единого поражения в морских...
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 24 февраля исполняется 281 год со дня рождения одного из создателей морской пехоты, победоносного адмирала, который не потерпел ни единого поражения в морских баталиях, командующего Черноморским флотом и русско-турецкой армадой в Средиземном море, непобедимого "Ушак-паши" – русского флотоводца Федора Ушакова.24 февраля в день рождения знаменитого военачальника РИА Новости Крым подготовило краткую инфографику.Федор Ушаков появился на свет в 1745 году в селе Бурнаково Ярославской губернии в небогатом дворянском семействе. В 16 лет он был отправлен в Петербург и зачислен в Морской шляхетский кадетский корпус.Свое первое плавание Ушаков совершил в 1766 из Кронштадта вокруг Скандинавии до Шпицбергена, в Архангельск и обратно. Уже в июле 1769 года Федор Федорович получил чин лейтенанта. В 1772 году он руководил спасательными работами на Дону, командовал палубным ботом "Курьер", ходил в Феодосию, Таганрог, нес брандвахтенную службу у Керчи.Осенью 1773 года Ушаков получил под командование один из самых больших кораблей в Азовской флотилии – 16-пушечный корабль "Модон", на котором ходил по Азовскому и Черному морям.На Черноморский флот будущего командующего перевели в 1783 году. Ушакова назначили командиром заложенного 66-пушечного корабля "Святой Павел" и отправили в Херсон.В 1793 году Федор Федорович был произведен в вице-адмиралы. Во время Средиземноморского похода 1798–1800 годов он проявил себя как крупный флотоводец, искусный политик и дипломат.С 1798 по 1800 годы Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море. При его участии была создана греческая Республика Семи Островов, просуществовавшая под протекторатом России и Турции до 1815 года.За всю свою военно-морскую карьеру адмирал Федор Ушаков не потерял ни одного корабля и не оставил ни одного матроса во вражеском плену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сражение у Тендровской косы – инфографикаВ Симферополе открыли памятник адмиралу Федору УшаковуВ Крыму показали автограф Суворова и документы времен Екатерины II
Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 24 февраля исполняется 281 год со дня рождения одного из создателей морской пехоты, победоносного адмирала, который не потерпел ни единого поражения в морских баталиях, командующего Черноморским флотом и русско-турецкой армадой в Средиземном море, непобедимого "Ушак-паши" – русского флотоводца Федора Ушакова.
24 февраля в день рождения знаменитого военачальника РИА Новости Крым подготовило краткую инфографику.
24 февраля 1745 День рождения адмирала Федора Ушакова 24 февраля 1745 День рождения адмирала Федора Ушакова
Федор Ушаков появился на свет в 1745 году в селе Бурнаково Ярославской губернии в небогатом дворянском семействе. В 16 лет он был отправлен в Петербург и зачислен в Морской шляхетский кадетский корпус.
Свое первое плавание Ушаков совершил в 1766 из Кронштадта вокруг Скандинавии до Шпицбергена, в Архангельск и обратно. Уже в июле 1769 года Федор Федорович получил чин лейтенанта. В 1772 году он руководил спасательными работами на Дону, командовал палубным ботом "Курьер", ходил в Феодосию, Таганрог, нес брандвахтенную службу у Керчи.
Осенью 1773 года Ушаков получил под командование один из самых больших кораблей в Азовской флотилии – 16-пушечный корабль "Модон", на котором ходил по Азовскому и Черному морям.
На Черноморский флот будущего командующего перевели в 1783 году. Ушакова назначили командиром заложенного 66-пушечного корабля "Святой Павел" и отправили в Херсон.
С началом Русско-турецкой войны, 14 июля 1788 года, в сражении у острова Фидониси Ушаков обратил противника в бегство. За заслуги в бою он был награжден орденами Св. Владимира 3-й степени и Св. Георгия 4-й степени. В апреле 1789 года Ушаков был произведен в контр-адмиралы, а через год – в марте принял на себя руководство Черноморским флотом.
В 1793 году Федор Федорович был произведен в вице-адмиралы. Во время Средиземноморского похода 1798–1800 годов он проявил себя как крупный флотоводец, искусный политик и дипломат.
С 1798 по 1800 годы Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море. При его участии была создана греческая Республика Семи Островов, просуществовавшая под протекторатом России и Турции до 1815 года.
За всю свою военно-морскую карьеру адмирал Федор Ушаков не потерял ни одного корабля и не оставил ни одного матроса во вражеском плену.
