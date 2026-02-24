https://crimea.ria.ru/20260224/nasa-otlozhilo-start-lunnoy-missii--raketu-vozvraschayut-v-sborochnyy-tsekh-1153438965.html

NASA отложило старт лунной миссии – ракету возвращают в сборочный цех

Готовый к лунный миссии американский корабль SLS снимут со стартового комплекса и вернут в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей...

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Готовый к лунный миссии американский корабль SLS снимут со стартового комплекса и вернут в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей гелия. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).По данным управления, недавно установленные платформы демонтируют и для определения причины проблемы и ее устранения вернут в здание сборки транспортных средств в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Перемещение ракеты из-за погодных условий планируют провести 25 февраля."Предполагается, что переход протяженностью около четырех миль займет до 12 часов. После возвращения в здание VAB команды немедленно приступят к установке платформ для доступа к проблемному участку, где наблюдается утечка гелия", – сказано в сообщении.Уточняется, что члены экипажа миссии "Артемида II" были освобождены от карантина вечером 21 февраля и остаются в Хьюстоне.NASA уже переносило старт лунной миссии "Артемида II" из-за утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия построит электростанцию на ЛунеРоссия должна оставаться лидером в части освоения космоса11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях

Новости

