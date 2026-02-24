Рейтинг@Mail.ru
NASA отложило старт лунной миссии – ракету возвращают в сборочный цех - РИА Новости Крым, 24.02.2026
NASA отложило старт лунной миссии – ракету возвращают в сборочный цех
NASA отложило старт лунной миссии – ракету возвращают в сборочный цех - РИА Новости Крым, 24.02.2026
NASA отложило старт лунной миссии – ракету возвращают в сборочный цех
Готовый к лунный миссии американский корабль SLS снимут со стартового комплекса и вернут в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Готовый к лунный миссии американский корабль SLS снимут со стартового комплекса и вернут в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей гелия. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).По данным управления, недавно установленные платформы демонтируют и для определения причины проблемы и ее устранения вернут в здание сборки транспортных средств в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Перемещение ракеты из-за погодных условий планируют провести 25 февраля."Предполагается, что переход протяженностью около четырех миль займет до 12 часов. После возвращения в здание VAB команды немедленно приступят к установке платформ для доступа к проблемному участку, где наблюдается утечка гелия", – сказано в сообщении.Уточняется, что члены экипажа миссии "Артемида II" были освобождены от карантина вечером 21 февраля и остаются в Хьюстоне.NASA уже переносило старт лунной миссии "Артемида II" из-за утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.
Новости
космос, наса, луна, новости, сша
NASA отложило старт лунной миссии – ракету возвращают в сборочный цех

НАСА переносит старт лунной программы "Артемида II"

11:13 24.02.2026
 
Ракета-носитель SLS (Space Launch System) и космический корабль Orion НАСА
Ракета-носитель SLS (Space Launch System) и космический корабль Orion НАСА
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Готовый к лунный миссии американский корабль SLS снимут со стартового комплекса и вернут в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей гелия. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
"Инженеры готовятся к перемещению ракеты, поскольку столкнулись с проблемой подачи гелия в ее верхнюю ступень", – проинформировали в NASA.
По данным управления, недавно установленные платформы демонтируют и для определения причины проблемы и ее устранения вернут в здание сборки транспортных средств в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Перемещение ракеты из-за погодных условий планируют провести 25 февраля.
"Предполагается, что переход протяженностью около четырех миль займет до 12 часов. После возвращения в здание VAB команды немедленно приступят к установке платформ для доступа к проблемному участку, где наблюдается утечка гелия", – сказано в сообщении.
Уточняется, что члены экипажа миссии "Артемида II" были освобождены от карантина вечером 21 февраля и остаются в Хьюстоне.
NASA уже переносило старт лунной миссии "Артемида II" из-за утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.
