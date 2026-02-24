https://crimea.ria.ru/20260224/nachalo-kontsa-svo-chto-na-samom-dele-kroetsya-za-slovami-zelenskogo-1153444722.html

"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Владимир Зеленский пытается делать хорошую мину при плохой игре, заявляя о "начале конца" украинского конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Зеленский ранее в интервью Financial Times сообщил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" конфликта. При этом он заявил, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе "большие риски".По словам эксперта, формулировка "начало конца" конфликта очень обтекаема и ни к чему Киев не обязывает. Зеленский с одной стороны "отрабатывает" перед европейцами, которым удалось ослабить давление на украинское руководство в вопросе принуждения к территориальным уступкам. С другой стороны, глава киевского режима старается не настроить против себя президента США Дональда Трампа, стремящегося остановить боевые действия одной большой сделкой, считает политолог.17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Зеленский ранее заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. При этом в четверг Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен в возможности решить территориальные вопросы на уровне переговорных групп, их решение возможно на более высоком уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕСЗеленский пожаловался на давление со стороны СШАРубио сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

