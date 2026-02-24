Рейтинг@Mail.ru
"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260224/nachalo-kontsa-svo-chto-na-samom-dele-kroetsya-za-slovami-zelenskogo-1153444722.html
"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского
"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского - РИА Новости Крым, 24.02.2026
"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского
Владимир Зеленский пытается делать хорошую мину при плохой игре, заявляя о "начале конца" украинского конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T14:07
2026-02-24T14:07
россия
украина
новости сво
владимир зеленский
александр шатилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149504118_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a0a818d83682f836b9d27945809e946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Владимир Зеленский пытается делать хорошую мину при плохой игре, заявляя о "начале конца" украинского конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Зеленский ранее в интервью Financial Times сообщил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" конфликта. При этом он заявил, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе "большие риски".По словам эксперта, формулировка "начало конца" конфликта очень обтекаема и ни к чему Киев не обязывает. Зеленский с одной стороны "отрабатывает" перед европейцами, которым удалось ослабить давление на украинское руководство в вопросе принуждения к территориальным уступкам. С другой стороны, глава киевского режима старается не настроить против себя президента США Дональда Трампа, стремящегося остановить боевые действия одной большой сделкой, считает политолог.17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Зеленский ранее заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. При этом в четверг Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен в возможности решить территориальные вопросы на уровне переговорных групп, их решение возможно на более высоком уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕСЗеленский пожаловался на давление со стороны СШАРубио сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149504118_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_83de2b86a61e5c2d640827114263d183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, новости сво, владимир зеленский, александр шатилов
"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского

Слова Зеленского о "начале конца" СВО является показным оптимизмом – эксперт

14:07 24.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Владимир Зеленский пытается делать хорошую мину при плохой игре, заявляя о "начале конца" украинского конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Зеленский ранее в интервью Financial Times сообщил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" конфликта. При этом он заявил, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе "большие риски".
"В последние несколько дней Зеленский демонстрирует оптимизм на публику. Это может быть попыткой делать хорошую мину при плохой игре. Военно-стратегическое и экономическое положение Украины аховое, есть проблемы и с электрогенерацией, и с получением западных кредитов. Поэтому нужно делать какие-то оптимистические заявления на публику, чтобы поддерживать боевой дух сограждан", - сказал Шатилов.
По словам эксперта, формулировка "начало конца" конфликта очень обтекаема и ни к чему Киев не обязывает. Зеленский с одной стороны "отрабатывает" перед европейцами, которым удалось ослабить давление на украинское руководство в вопросе принуждения к территориальным уступкам. С другой стороны, глава киевского режима старается не настроить против себя президента США Дональда Трампа, стремящегося остановить боевые действия одной большой сделкой, считает политолог.
"Мне кажется, за таким показным оптимизмом Зеленского стоит определенная неуверенность в своих силах и желание любой ценой сохранить свою власть и не допустить своего смещения", – подытожил Шатилов.
17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.
Зеленский ранее заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. При этом в четверг Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен в возможности решить территориальные вопросы на уровне переговорных групп, их решение возможно на более высоком уровне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕС
Зеленский пожаловался на давление со стороны США
Рубио сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
 
РоссияУкраинаНовости СВОВладимир ЗеленскийАлександр Шатилов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
17:01"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
16:54Путин призвал усилить защищенность должностных лиц Минобороны
16:39Путин предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
16:26Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
16:19В Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины
16:09В Крыму подростку грозит срок за ложное сообщение об угрозе в школе
15:56Когда в Крым придет весна
15:45В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ
15:29Ядерное оружие для Киева: что известно о боеголовках TN75
15:11Умерла российская актриса Ирина Шевчук
15:06Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе
14:59В Крыму из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин 39 классов
14:50ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники
14:45Сильный дождь со снегом ожидается в Севастополе
14:39В Севастополе громко: военные применяют гранатометы и бомбометы
14:32Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия
14:14Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог
14:07"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского
13:55Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе
Лента новостейМолния