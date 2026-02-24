"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского
Слова Зеленского о "начале конца" СВО является показным оптимизмом – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Владимир Зеленский пытается делать хорошую мину при плохой игре, заявляя о "начале конца" украинского конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Зеленский ранее в интервью Financial Times сообщил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" конфликта. При этом он заявил, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе "большие риски".
"В последние несколько дней Зеленский демонстрирует оптимизм на публику. Это может быть попыткой делать хорошую мину при плохой игре. Военно-стратегическое и экономическое положение Украины аховое, есть проблемы и с электрогенерацией, и с получением западных кредитов. Поэтому нужно делать какие-то оптимистические заявления на публику, чтобы поддерживать боевой дух сограждан", - сказал Шатилов.
По словам эксперта, формулировка "начало конца" конфликта очень обтекаема и ни к чему Киев не обязывает. Зеленский с одной стороны "отрабатывает" перед европейцами, которым удалось ослабить давление на украинское руководство в вопросе принуждения к территориальным уступкам. С другой стороны, глава киевского режима старается не настроить против себя президента США Дональда Трампа, стремящегося остановить боевые действия одной большой сделкой, считает политолог.
"Мне кажется, за таким показным оптимизмом Зеленского стоит определенная неуверенность в своих силах и желание любой ценой сохранить свою власть и не допустить своего смещения", – подытожил Шатилов.
17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.
Зеленский ранее заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. При этом в четверг Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен в возможности решить территориальные вопросы на уровне переговорных групп, их решение возможно на более высоком уровне.
