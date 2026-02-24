https://crimea.ria.ru/20260224/metel-i-veter-idut-na-krym--obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1153443568.html
Метель и ветер идут на Крым – объявлено экстренное предупреждение
Метель и ветер идут на Крым – объявлено экстренное предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром объявлено в Крыму на 24 и 25 февраля, информирует Главное управление МЧС России по региону.Кроме того, в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северно-западный, с порывами до 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах – до 25 м/с.Ранее синоптики прогнозировали для Крыма на 24 февраля дожди, в горах - со снегом. Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен, сообщали в пресс-службе "Крымавтодора" утром во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь со снегом и сильный ветер накроют КрымНа перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделюФинский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
