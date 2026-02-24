Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260224/metel-i-veter-idut-na-krym--obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1153443568.html
Экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром объявлено в Крыму на 24 и 25 февраля, информирует Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T13:34
2026-02-24T13:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром объявлено в Крыму на 24 и 25 февраля, информирует Главное управление МЧС России по региону.Кроме того, в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северно-западный, с порывами до 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах – до 25 м/с.Ранее синоптики прогнозировали для Крыма на 24 февраля дожди, в горах - со снегом. Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен, сообщали в пресс-службе "Крымавтодора" утром во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь со снегом и сильный ветер накроют КрымНа перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделюФинский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
Метель и ветер идут на Крым – объявлено экстренное предупреждение

В Крыму объявлено экстренное предупреждение об опасной погоде на 24 и 25 февраля

13:34 24.02.2026 (обновлено: 13:35 24.02.2026)
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром объявлено в Крыму на 24 и 25 февраля, информирует Главное управление МЧС России по региону.
"До конца суток 24 февраля, в течение суток 25 февраля в Крыму ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, метель, на дорогах гололедица", - сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.
Кроме того, в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северно-западный, с порывами до 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах – до 25 м/с.
Ранее синоптики прогнозировали для Крыма на 24 февраля дожди, в горах - со снегом. Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен, сообщали в пресс-службе "Крымавтодора" утром во вторник.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым
На перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю
Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
 
