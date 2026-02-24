Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия
Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия
России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине в случае, если Киеву будут переданы ядерные технологии. Об... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине в случае, если Киеву будут переданы ядерные технологии. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.Медведев подчеркнул, что речь идет о передаче ядерного оружия воюющей стране, и это прямая дорога к мировой войне.По его словам, в случае необходимости удары могут быть нанесены и по странам-поставщикам, которые "становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией"."Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию .Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.
Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия

России придется применить любое оружие в случае передачи Киеву ядерного оружия – Медведев

14:32 24.02.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине в случае, если Киеву будут переданы ядерные технологии. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
"Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране", - сказал Медведев телеканалу RT.
Медведев подчеркнул, что речь идет о передаче ядерного оружия воюющей стране, и это прямая дорога к мировой войне.
По его словам, в случае необходимости удары могут быть нанесены и по странам-поставщикам, которые "становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией".
"Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию .
Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.
