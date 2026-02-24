https://crimea.ria.ru/20260224/medvedev-zayavil-ob-otvete-rf-na-vozmozhnuyu-peredachu-kievu-yadernogo-oruzhiya-1153445660.html

Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия

24.02.2026

Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия

России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине в случае, если Киеву будут переданы ядерные технологии. Об... РИА Новости Крым, 24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине в случае, если Киеву будут переданы ядерные технологии. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.Медведев подчеркнул, что речь идет о передаче ядерного оружия воюющей стране, и это прямая дорога к мировой войне.По его словам, в случае необходимости удары могут быть нанесены и по странам-поставщикам, которые "становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией"."Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию .Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный предложил разместить ядерное оружие на УкраинеСБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпеВо взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение

