Лондон и Париж готовят ядерное оружие для Киева – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Лондон и Париж готовят ядерное оружие для Киева – реакция Кремля
Лондон и Париж готовят ядерное оружие для Киева – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Лондон и Париж готовят ядерное оружие для Киева – реакция Кремля
24.02.2026
2026-02-24T13:11
2026-02-24T13:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Информация о планах Британии и Франции вооружить Киев ядерным оружием опасна, противоречит нормам международного права и будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие, сообщило ранее во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Он отметил, что передача Киеву ЯО явилась бы вопиющим нарушением всех норм и принципов соответствующих актов международного права."Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространения. В том числе в контексте горячего конфликта, который, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте", – добавил представитель Кремля.Также Песков указал, что точные сроки нового раунда переговоров по украинскому урегулированию еще только предстоит согласовать и подчеркнул, что надежда на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем не покидала Россию с самого начала СВО.Совет Федерации РФ ранее во вторник призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование после информации Службы внешней разведки России о подготовке этими странами передачи Украине ядерного оружия.
13:11 24.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Информация о планах Британии и Франции вооружить Киев ядерным оружием опасна, противоречит нормам международного права и будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие, сообщило ранее во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров. Потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что передача Киеву ЯО явилась бы вопиющим нарушением всех норм и принципов соответствующих актов международного права.
"Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространения. В том числе в контексте горячего конфликта, который, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте", – добавил представитель Кремля.
Также Песков указал, что точные сроки нового раунда переговоров по украинскому урегулированию еще только предстоит согласовать и подчеркнул, что надежда на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем не покидала Россию с самого начала СВО.
Совет Федерации РФ ранее во вторник призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование после информации Службы внешней разведки России о подготовке этими странами передачи Украине ядерного оружия.
Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине
СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение
 
