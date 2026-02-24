Лондон и Париж готовят ядерное оружие для Киева – реакция Кремля

https://crimea.ria.ru/20260224/london-i-parizh-gotovyat-yadernoe-oruzhie-dlya-kieva--reaktsiya-kremlya-1153442995.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Информация о планах Британии и Франции вооружить Киев ядерным оружием опасна, противоречит нормам международного права и будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие, сообщило ранее во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Он отметил, что передача Киеву ЯО явилась бы вопиющим нарушением всех норм и принципов соответствующих актов международного права."Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространения. В том числе в контексте горячего конфликта, который, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте", – добавил представитель Кремля.Также Песков указал, что точные сроки нового раунда переговоров по украинскому урегулированию еще только предстоит согласовать и подчеркнул, что надежда на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем не покидала Россию с самого начала СВО.Совет Федерации РФ ранее во вторник призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование после информации Службы внешней разведки России о подготовке этими странами передачи Украине ядерного оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный предложил разместить ядерное оружие на УкраинеСБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпеВо взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение

