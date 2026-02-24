https://crimea.ria.ru/20260224/kto-budet-nagrazhden-premiey-keosayana--otvet-simonyan-1153457772.html

Кто будет награжден премией Кеосаяна – ответ Симоньян

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Премию режиссера Тиграна Кеосаяна продолжат получать обычные люди, чьими поступками он был бы восхищен. Об этом сообщила его жена, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.В феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично "просто хорошим, правильным людям".Ранее премией имени Тиграна Кеосаяна наградили воспитательниц детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом, а также посмертно охранника из Анапы Николая Замараева, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме.Накануне сообщалось, что четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

