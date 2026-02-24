Кто будет награжден премией Кеосаяна – ответ Симоньян
Симоньян будет вручать премию Тиграна Кеосаяна простым людям за достойные поступки
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Премию режиссера Тиграна Кеосаяна продолжат получать обычные люди, чьими поступками он был бы восхищен. Об этом сообщила его жена, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Тигран оставил мне и детям приличное наследство. У меня не поднимется рука тратить свою долю на себя. Я буду продолжать давать премию имени Тиграна обычным людям, чьими поступками он был бы восхищен", – цитирует главного редактора РИА Новости.
В феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично "просто хорошим, правильным людям".
Ранее премией имени Тиграна Кеосаяна наградили воспитательниц детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом, а также посмертно охранника из Анапы Николая Замараева, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме.
Накануне сообщалось, что четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка.