https://crimea.ria.ru/20260224/krymchanin-po-poddelnym-dokumentam-oformil-v-sobstvennost-zemlyu-na-2-mln-1153456642.html

Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн

Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн

Житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1... РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T22:32

2026-02-24T22:32

2026-02-24T22:32

крым

джанкойский район

мошенничество

земля

прокуратура республики крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)."Ход и результат расследования находятся на контроле прокуратуры", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Феодосии два человека получили сроки за махинации с недвижимостью на 10 млн рублей. В 2024 году двое мужчин, вместе с подельниками, используя поддельные договоры дарения, которые они в дальнейшем предоставляли для регистрации права собственности на имущество, завладели двумя квартирами, расположенными в Феодосии, и земельным участком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновыхВ Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"Директор фирмы в Крыму "благоустроил" пляж из гравия и присвоил 172 млн

крым

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкойский район, мошенничество, земля, прокуратура республики крым, новости крыма