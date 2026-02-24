https://crimea.ria.ru/20260224/krymchanin-po-poddelnym-dokumentam-oformil-v-sobstvennost-zemlyu-na-2-mln-1153456642.html
Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)."Ход и результат расследования находятся на контроле прокуратуры", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Феодосии два человека получили сроки за махинации с недвижимостью на 10 млн рублей. В 2024 году двое мужчин, вместе с подельниками, используя поддельные договоры дарения, которые они в дальнейшем предоставляли для регистрации права собственности на имущество, завладели двумя квартирами, расположенными в Феодосии, и земельным участком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновыхВ Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"Директор фирмы в Крыму "благоустроил" пляж из гравия и присвоил 172 млн
