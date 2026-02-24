Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн
Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн
Житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T22:32
2026-02-24T22:32
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)."Ход и результат расследования находятся на контроле прокуратуры", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Феодосии два человека получили сроки за махинации с недвижимостью на 10 млн рублей. В 2024 году двое мужчин, вместе с подельниками, используя поддельные договоры дарения, которые они в дальнейшем предоставляли для регистрации права собственности на имущество, завладели двумя квартирами, расположенными в Феодосии, и земельным участком.
крым, джанкойский район, мошенничество, земля, прокуратура республики крым, новости крыма
Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн

В Крыму возбуждено дело о мошенничестве с муниципальной землей на 2,1 миллиона рублей

22:32 24.02.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"Установлено, что жителю региона на основании поддельного документа о праве собственности на объект недвижимости предоставлен муниципальный земельный участок кадастровой стоимостью 2,1 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
"Ход и результат расследования находятся на контроле прокуратуры", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Феодосии два человека получили сроки за махинации с недвижимостью на 10 млн рублей. В 2024 году двое мужчин, вместе с подельниками, используя поддельные договоры дарения, которые они в дальнейшем предоставляли для регистрации права собственности на имущество, завладели двумя квартирами, расположенными в Феодосии, и земельным участком.
