Когда в Крым придет весна
Когда в Крым придет весна
Когда в Крым придет весна - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Когда в Крым придет весна
В Крыму сохраняется неустойчивый характер погоды с морозами и сильным ветром, приближение календарной весны не торопится нести тепло на полуостров. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T15:56
2026-02-24T16:26
крым
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется неустойчивый характер погоды с морозами и сильным ветром, приближение календарной весны не торопится нести тепло на полуостров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.В четверг, 26 февраля, ночью ожидается от -1 до + 4 градусов, днем всего +1...+ 6, в горах 1... 3 градуса мороза. Осадки сохранятся. Временами снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер местами, в южных и восточных районах, а также в горах будет северо-западным, до 15-22 метров в секунду.По словам дежурного синоптика, с приближением календарной весны в Крыму не потеплеет.Ранее во вторник сообщалось, что в Севастополе 25 февраля ожидаются сильные осадки и, как следствие, возможные перебои в работе транспорта. В Крыму также объявлено экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром 24 и 25 февраля.Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен, сообщали в пресс-службе "Крымавтодора" утром во вторник.
крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр
Когда в Крым придет весна

В Крыму сохранится неустойчивая погода с морозами и сильным ветром

15:56 24.02.2026 (обновлено: 16:26 24.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется неустойчивый характер погоды с морозами и сильным ветром, приближение календарной весны не торопится нести тепло на полуостров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ближайшие два-три дня в Крыму из-за прохождения фронтального раздела ожидается неустойчивый характер погоды. Так, 25 февраля местами пройдут сильные осадки. Прогнозируется усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 15-20 м/с, в южных и восточных районах и в горах возможные порывы до 25 м/с", - рассказал дежурный синоптик, добавив: "Сложный по погоде будет день".
В четверг, 26 февраля, ночью ожидается от -1 до + 4 градусов, днем всего +1...+ 6, в горах 1... 3 градуса мороза. Осадки сохранятся. Временами снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер местами, в южных и восточных районах, а также в горах будет северо-западным, до 15-22 метров в секунду.
По словам дежурного синоптика, с приближением календарной весны в Крыму не потеплеет.

"Ветер будет холодный, северо-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью мороз 1...6 градусов, на ЮБК от 0 до - 2, а днем по Крыму всего 0...+5 тепла. Пока погода неустойчивая, и тепла пока нет", - рассказали в региональном гидрометцентре.

Ранее во вторник сообщалось, что в Севастополе 25 февраля ожидаются сильные осадки и, как следствие, возможные перебои в работе транспорта. В Крыму также объявлено экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром 24 и 25 февраля.
Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен, сообщали в пресс-службе "Крымавтодора" утром во вторник.
КрымНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентр
 
