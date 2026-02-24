https://crimea.ria.ru/20260224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1153449181.html

Когда в Крым придет весна

Когда в Крым придет весна - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Когда в Крым придет весна

В Крыму сохраняется неустойчивый характер погоды с морозами и сильным ветром, приближение календарной весны не торопится нести тепло на полуостров. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T15:56

2026-02-24T15:56

2026-02-24T16:26

крым

новости крыма

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/07/1152242866_0:475:960:1015_1920x0_80_0_0_3354c7c5814fd20184feb30ee54875df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется неустойчивый характер погоды с морозами и сильным ветром, приближение календарной весны не торопится нести тепло на полуостров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.В четверг, 26 февраля, ночью ожидается от -1 до + 4 градусов, днем всего +1...+ 6, в горах 1... 3 градуса мороза. Осадки сохранятся. Временами снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер местами, в южных и восточных районах, а также в горах будет северо-западным, до 15-22 метров в секунду.По словам дежурного синоптика, с приближением календарной весны в Крыму не потеплеет.Ранее во вторник сообщалось, что в Севастополе 25 февраля ожидаются сильные осадки и, как следствие, возможные перебои в работе транспорта. В Крыму также объявлено экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром 24 и 25 февраля.Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен, сообщали в пресс-службе "Крымавтодора" утром во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Метель и ветер идут на Крым – объявлено экстренное предупреждениеВ Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-ПетриСильный дождь со снегом ожидается в Севастополе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр