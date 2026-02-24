Когда в Крым придет весна
В Крыму сохранится неустойчивая погода с морозами и сильным ветром
15:56 24.02.2026 (обновлено: 16:26 24.02.2026)
© РИА Новости КрымПочки сирени
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется неустойчивый характер погоды с морозами и сильным ветром, приближение календарной весны не торопится нести тепло на полуостров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ближайшие два-три дня в Крыму из-за прохождения фронтального раздела ожидается неустойчивый характер погоды. Так, 25 февраля местами пройдут сильные осадки. Прогнозируется усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 15-20 м/с, в южных и восточных районах и в горах возможные порывы до 25 м/с", - рассказал дежурный синоптик, добавив: "Сложный по погоде будет день".
В четверг, 26 февраля, ночью ожидается от -1 до + 4 градусов, днем всего +1...+ 6, в горах 1... 3 градуса мороза. Осадки сохранятся. Временами снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер местами, в южных и восточных районах, а также в горах будет северо-западным, до 15-22 метров в секунду.
По словам дежурного синоптика, с приближением календарной весны в Крыму не потеплеет.
"Ветер будет холодный, северо-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью мороз 1...6 градусов, на ЮБК от 0 до - 2, а днем по Крыму всего 0...+5 тепла. Пока погода неустойчивая, и тепла пока нет", - рассказали в региональном гидрометцентре.
Ранее во вторник сообщалось, что в Севастополе 25 февраля ожидаются сильные осадки и, как следствие, возможные перебои в работе транспорта. В Крыму также объявлено экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром 24 и 25 февраля.
Дороги на перевалах в Крыму обработаны, проезд обеспечен, сообщали в пресс-службе "Крымавтодора" утром во вторник.
