Когда на Украине восстановят конституционный строй - названо условие

Конституционный порядок на Украине возможен при внешнем управлении России и США. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Конституционный порядок на Украине возможен при внешнем управлении России и США. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По словам политика, внешнее управление также позволит прекратить гонения на каноническую Украинскую православную церковь и воссоздать работу оппозиционных партий и СМИ, кроме того, в этом случае можно будет провести политическую амнистию.Азаров убежден, что осуществлять внешнее управление на Украине должна двухсторонняя комиссия, в которую должны войти представители двух заинтересованных сторон.Президент России Владимир Путин в марте 2025 года заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.

2026

Новости

