Конституционный порядок на Украине возможен при внешнем управлении РФ и США - Азаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Конституционный порядок на Украине возможен при внешнем управлении России и США. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Внешнее управление, на мой взгляд, это единственная возможность в течение 2-3 лет восстановить конституционный строй в Украине, провести элементарные работы по восстановлению народного хозяйства", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам политика, внешнее управление также позволит прекратить гонения на каноническую Украинскую православную церковь и воссоздать работу оппозиционных партий и СМИ, кроме того, в этом случае можно будет провести политическую амнистию.
Азаров убежден, что осуществлять внешнее управление на Украине должна двухсторонняя комиссия, в которую должны войти представители двух заинтересованных сторон.
"Первая сторона – Соединенные Штаты Америки, которые имеют все рычаги влияния на сегодняшний киевский режим и на сегодняшнюю политическую жизнь. Вторая сторона – Российская Федерация, как страна, во-первых, сосед, которая больше всех в мире заинтересована в том, чтобы в Украине находился по крайней мере нейтральный, а еще лучше дружественный режим, который бы занимался исключительно вопросами развития и роста благополучия украинских граждан", - уточнил он.
Президент России Владимир Путин в марте 2025 года заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
